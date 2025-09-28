Otel çıkışı yaşanan olayda sol baldırından yaralanan Kaya, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırı Otel Çıkışında Gerçekleşti: Tartışma Nedeni 'Niye Bakıyorsun' İddiası

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde hakemlerin kaldığı otelin yakınında meydana geldi. Yardımcı hakem Emre Kaya, bilinmeyen bir kişiyle aralarında çıkan tartışma sonrasında sol baldırından bıçaklandı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan Kaya kendi imkanlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Tedavisinin ardından hafif yaralı olarak taburcu edilen Kaya'nın, polise verdiği ilk sözlü ifadede, saldırganı tanımadığını ve tartışmanın "niye bakıyorsun" sözüyle başladığını söylediği öğrenildi.

Hakem Kaya Taburcu Edildi, MHK Hemen Yeni Atama Yaptı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), yaşanan talihsiz olayın ardından maç görevlendirmesinde değişikliğe gitti. Emre Kaya'nın sağlık problemi yaşaması nedeniyle, maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkocak yardımcı hakem olarak atandı. MHK resmi açıklamasında, "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay – Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi Emre Kaya’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Polis Saldırganın Yakalanması İçin Çalışma Başlattı

İzmir polisi, olayla ilgili derhal soruşturma başlattı. Hakeme saldıran ve olay yerinden kaçan şahsın kimliğini belirlemek ve yakalamak için kapsamlı çalışmalar sürüyor