Son Mühür/Merve Turan- İzmir Oto Galericileri Odası (İZOTO) Başkanı Ethem Hiçüşenmez, ikinci el araç satıcılarını zorlayan haksız harç uygulamalarına karşı hazırladıkları raporu Ticaret Bakanlığı’na sundu. Raporun en önemli başlıklarından biri, “Yetki Belgesi” sahiplerinin karşılaştığı ek harç yükü oldu.

Adres değişikliğinde harç çifte talep ediliyor

Hiçüşenmez, özellikle esnafın işyeri adresini değiştirmesi durumunda, sistemin yeni bir başvuru gibi yeniden harç talep ettiğine dikkat çekti. “Esnafımız, daha önce ödediği yetki belgesi harcı üzerinden ikinci kez ödeme yapmak zorunda kalıyor. Bu durum üyelerimizi mağdur ediyor” dedi.

Yetki Belgesi’nin, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında tüm galericiler için zorunlu olduğunu hatırlatan Hiçüşenmez, “Belge için ödenen harç önemli bir tutarı buluyor. Ancak teknik bir eksiklik nedeniyle, adres değişikliği yapanlar sanki hiç belge almamış gibi tekrar tam ücret ödüyor. Biz de bu ‘çifte ödeme’ uygulamasının önüne geçmek için hukuki süreç başlattık” ifadelerini kullandı.

Harç ödemelerinde esneklik talebi

İZOTO yönetimi, harç ödemelerinin taksitlendirilmesi veya yeniden yapılandırılması konusunda Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yürüttü. Başkan Hiçüşenmez, önümüzdeki dönemde Ticaret Bakanlığı’nın “Adres Değişikliği ve Harç Muafiyeti” konularında bir genelge yayımlamasını beklediklerini belirtti. “Bu düzenleme hayata geçerse üyelerimiz milyonlarca liralık ek maliyetten kurtulacak. Ayrıca vergi indirimleri ve kredi kolaylıkları için de Ankara’da girişimlerimiz sürüyor. İZOTO, artık sadece bir oda değil, esnafın kalkanıdır” dedi.

Yetki belgesinde tahsil şartı esnafa engel

Hiçüşenmez, yetki belgesi almak isteyenlerin lise mezunu olma zorunluluğunun esnafın önünde engel oluşturduğunu vurguladı. “Çoğu üyemiz sahadan gelen, mesleğini öğrenerek yetişmiş kişiler. Bu nedenle tahsil şartı, tecrübeli esnafımıza sıkıntı yaratıyor. Bakanlığa bu zorunluluğun kaldırılması için de dilekçe verdik” diye konuştu.