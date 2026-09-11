İzmir futbolunun kalbi yarın Alsancak’ta atacak. Sezonun ilk haftasını kayıpla kapatan iki köklü kulüp, derbi mücadelesinde ilk 3 puanını alarak moral depolamayı hedefliyor. Deplasmanda Etimesgut Spor'a 1-0 mağlup olan ev sahibi Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Sezonun açılış maçında evinde Denizli İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan ve yoluna altyapı ağırlıklı kadrosuyla devam eden Altay ise zorlu virajı galibiyetle geçmeyi amaçlıyor.

Eski başkandan Altay taraftarına jest

Derbi öncesinde taraftarlar için bilet satışları devam ederken, deplasman tribünü için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ev sahibi Karşıyaka taraftarları için bilet fiyatları; maraton tribünü 200, numaralı tribün 400, VIP tribün ise 1000 ve 1500 TL olarak belirlendi.

Konuk takım konumundaki siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan 610 kişilik kale arkası tribünü biletlerinin tamamının ise geçen ay görevinden istifa eden Altay'ın eski başkanı Sinan Kanlı tarafından satın alınarak taraftar temsilcilerine teslim edildiği öğrenildi.

İki takımda da kritik eksikler var

Tarihi rekabette iki ekip de sahaya eksik kadrolarla çıkacak. Karşıyaka’da sakatlığı süren golcü oyuncu Fatih Taşdelen dev maçta forma giyemeyecek. Altay cephesinde ise tedavileri devam eden Semih ve Ünal'ın yanı sıra hak mahrumiyeti cezaları süren tecrübeli isimler Murat Uluç ile Salih görev yapamayacak.

Rekabette son durum

İki takım arasında oynanan son müsabakalarda yeşil-kırmızılıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlanırken, ikinci devredeki mücadeleyi Karşıyaka 3-1 kazanmayı başarmıştı. İki ekibin yeni sezon öncesinde karşı karşıya geldiği hazırlık maçından da Karşıyaka 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.