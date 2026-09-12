Son Mühür / Dilek Çakır Durak- İzmir Büyükşehir Belediyesi, 95’inci İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yeni bir çalışmaya imza attı. Büyükşehir Belediyesi’nin Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü’nün açtığı stantta ziyaretçiler, yaklaşık 40 sorudan oluşan web tabanlı testle karbon ayak izlerini ölçüyor. Testin ardından vatandaşa karbon ayak izlerini nasıl azaltacaklarının bilgisi veriliyor.

Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, “Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte web tabanlı PSLifestyle programı üzerinden yaşam tarzımızın karbon ayak izini ölçüyoruz. Gıda, ulaşım ve yaşam biçimiyle ilgili yaklaşık 40 soruya verilen yanıtlar üzerinden bir puanlama çıkıyor. Bunu Türkiye ve dünya ortalamalarıyla karşılaştırıyoruz. Aynı zamanda testi yapan kişiye karbon ayak izini azaltabilmesi için pratik öneriler sunuyoruz” diyerek çalışma hakkında bilgiler verdi.

Karbon ayak izi konusunda Türkiye ortalamasının yaklaşık 4 bin 500 karbondioksit eşdeğeri (CO2e), 2030 yılı için hedeflenen değerin ise 2 bin 500 CO2e olduğunu belirten Uysal, fuarda yapılan ölçümlerde vatandaşların puanlarının çoğunlukla 5 bin ile 6 bin CO2e arasında çıktığını ifade etti. Uysal, “Tek başına otomobil kullanmak yerine mümkün olduğunda toplu taşımayı veya bisikleti tercih etmek, alışveriş alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, ihtiyacımız olmayan ürünleri satın almamak, gıda israfını azaltmak ve organik atıkları kompostla toprağa kazandırmak gibi pek çok öneri var. Örneğin serpme kahvaltılarda ihtiyacımız olmayan çok sayıda ürün masaya geliyor ve bunların önemli bir bölümü atığa dönüşebiliyor. Günlük tercihlerimizi değiştirerek aslında önemli bir fark yaratabiliriz” diye konuştu.

“Daha yol almam gereken şeyler var”

Fuarda karbon ayak izini ölçen Raşit Özer, “Karbon ayak izimi daha da düşürmeye çalışırım. Hem kirletip hem şikayet etme alışkanlığımız var ne yazık ki. Geri dönüşüme dikkat ediyorum. Evde kullandığım malzemeleri ayırıyorum. Organik besleniyorum. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Elimden geldiğince dikkat ediyorum ama yine de puanım yüksekmiş. Daha yol almam gereken şeyler var” dedi.

Hesaplanan puanının kötü çıktığını söyleyen Deniz Pasinli “Uçakla yapılan seyahatlerin de etkili olduğunu öğrendik. Şimdi daha bilinçli yaşamaya çalışacağız. Bilinçlenmemiz lazım” diye konuştu

“Kağıtlarımızı ve plastiklerimizi ayırıyoruz”

Geri dönüşüm konusuna özen gösterdiklerini ifade eden okul öncesi öğretmeni Canan Özgün, “Geri dönüşüme evde aile olarak önem veriyoruz. Çocuklar plastik ve cam gibi malzemeleri çöpe atmamıza izin vermiyor. Sınıfta da geri dönüşüme destek oluyoruz. Kağıtlarımızı, plastiklerimizi ayırıyoruz. Burada da o yüzden puanımız düşük çıktı. Yiyeceklerimizi hayvanlarla paylaşıyoruz. Müstakil evde oturuyoruz. Bunun da çok faydası var” ifadelerini kullandı.

“Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum”

Karbon ayak izini azaltmak için yaşadığı çevrede kendi imkanlarıyla çalışmalar yaptığını belirten Hülya Gacar da “Yaşadığım mahallenin karbon ayak izini nasıl azaltabilirim diye kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Herkesin aynı bilinçte olup gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.