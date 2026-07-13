Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'de Kültürpark bu eylülde de yine hareketli günler için gün saymaya başladı. Şehrin en büyük geleneği olan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl 95. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenen fuarın şüphesiz en çok beklenen ayağı Çim Konserleri. Organizasyon komitesi, 9 gün sürecek dev maratonun ilk büyük isimlerini paylaştı.

5-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda müzik tek bir gün bile konsersiz geçmeyecek. Paylaşılan takvime göre 6 günlük süreç şimdiden doldu. Kalan 3 gün için de sahne hazırlıkları sürüyor ancak kimlerin mikrofon başına geçeceği henüz netleşmiş değil.

6 geceye 6 farklı tarz

Fuarın açıklanan ilk listesi, her kitleye hitap eden dinamik bir seçkiden oluşuyor. Rock müzikten popa, yeni nesil soundlardan arabesk esintilerine kadar geniş bir yelpaze var.

Hafta başından hafta sonuna kadar çim sahneye çıkacak isimler gün gün şöyle sıralandı:

7 Eylül Pazartesi: Yıldız Tilbe

8 Eylül Salı: Mert Demir

9 Eylül Çarşamba: Athena

10 Eylül Perşembe: Gülşen

11 Eylül Cuma: Teoman

12 Eylül Cumartesi: Semicenk

Pazartesi gecesi Yıldız Tilbe’nin özgün sahne performansıyla başlayacak olan seri, cumartesi akşamı son dönemin dijital platformlarda en çok dinlenen isimlerinden Semicenk ile devam edecek. 9 Eylül İzmir’in kurtuluş gününde ise sahne Athena’ya emanet edildi. Fuar alanı, kentin en özel gününü rock ritimleriyle kutlayacak.

Sürpriz isimler yolda

Gözler anında takvimdeki eksik günlere çevrildi. Fuar 5 Eylül'de başlıyor ve 13 Eylül'de kapılarını kapatıyor. İlk açıklanan listede 5-6 Eylül hafta sonu ile 13 Eylül kapanış gecesinin isimleri yer almadı. Bu durum "Acaba o günler sahne boş mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Fuarın açılış ve kapanış günlerinde de çim sahnenin aktif olacağını doğrulandı. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. Henüz imzalar atılmadığı için isimler henüz açıklanmadı.

Öte yandan EKAP tarafından verilecek konserler için ihale ilanı yayımlandı. İhalenin tarihi saati ve yeri netleşti.

Kamu İhale Kurumu’nun e-teklif sistemine uygun olarak açık ihale usulüyle yapılacak olan ihalede, fiziksel evrak kabul edilmeyecek. İstekliler tekliflerini doğrudan EKAP (Elektronik Kamu İhaleleri Platformu) üzerinden iletecekler. Kültürpark içindeki 1 no'lu Holde yapılacak olan e-teklif açılış saati ise 10 Ağustos 2026, Saat 11:00 olarak belirlendi.

