Son Mühür- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında görevli 20 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Enkaz bölgesinde sabahın erken saatlerinde başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının ardından, şehitlerin kimlikleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. Şehit askerlerin naaşlarının Türkiye’ye nakli için işlemler ise sürüyor.

Şehit askerlerin isimleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şehit olan askerlerin kimlikleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

İzmir’den birlik ve dayanışma mesajı

Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye yol açan kazanın ardından İzmir siyasetinden de taziye mesajları peş peşe geldi.

Siyasi partiler, açıklamalarında “milletimizin başı sağ olsun” vurgusu yaparken, birlik ve dayanışma mesajı verdiler.

Cemil Tugay: “Acımız çok büyük”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim, acımız çok büyük.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

AK Parti İzmir milletvekillerinden taziye mesajları

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: “Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Bölgede süren arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun…”

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: “Rabbim askerlerimizi muhafaza etsin. Bu milletin duası, her zaman şanlı ordumuzun yanında.”

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan: “Gürcistan’da askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya: “Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri uçağımızın, Azerbaycan'dan ülkemize dönüşü esnasında Gürcistan hava sahasında düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Rabbim şanlı ordumuzu her daim korusun.”

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: “Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu: “Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı: “Milli Savunma Bakanlığımıza ait kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesiyle şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”

CHP İzmir milletvekillerinden taziye mesajları

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun.”

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel: “Azerbaycan’dan ülkemize dönerken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize ve mürettebatımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan: “Azerbaycan’dan dönerken Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: “Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağımızın düşmesiyle şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun.”

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli: “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucunda hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…”

CHP İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen: “Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolundayken, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağının Gürcistan’da düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendim.

Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede ve olumlu tamamlanmasını temenni ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız askerlerimizle.”

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: “Milletimizin başı sağ olsun. Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale: “Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında 20 askerimizi kaybettik. Bu büyük acı yüreğimizi dağladı.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, mekânları cennet olsun.”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç: “Acımız derin… Azerbaycan’dan dönüş yolunda olan C-130 askeri uçağımızın Gürcistan’da düşmesi yüreğimizi dağladı.

Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun.”

MHP ve İYİ Parti’den başsağlığı

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu: “Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: “Azerbaycan’dan ülkemize dönüş yolunda Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz.”

İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu: “Azerbaycan’dan kalkan askeri kargo uçağımızın Gürcistan’da düştüğü haberi yüreklerimizi dağladı. Mürettebat dahil 20 kahraman askerimizin bulunduğu uçağımızla ilgili çalışmaları dikkatle takip ediyorum.

Devletimizin bu elim olayı her yönüyle aydınlatmak üzere gerekli tüm adımları atacağına olan güvenimizi koruyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk Milleti’ne başsağlığı diliyorum.”

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan: “Gürcistan Azerbaycan sınırında gerçekleşen kazada şehit olan 20 kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.”

Zafer Partisi’nden yürek burkan mesaj

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu: “Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun…”