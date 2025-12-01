Son Mühür / Yağmur Daştan- Karşıyaka Belediye Meclisi aralık ayı birinci meclis birleşimi Başkan Yıldız Ünsal’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantının başında AK Parti Grubu’nun verdiği önergelere ilişkin dosya takdim edildi. Toplantıda pazaryeri tartışmaları, belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne taşınmaz satışı ve çöp tesisi sorunu meclis gündeminde zaman zaman tansiyonu yükseltti.

AK Parti Grubu’ndan ‘kredi kartı tahsilatı’ sorusu!

Toplantıda, AK Parti Grubu’nca belediyede kredi kartı tahsilatlarının belirlenen süreden önce tahsil edilmesi nedeniyle erken tahsil komisyonu ödenmesine ilişkin soru önergesi verildi. Önergede, 2024 yılı Sayıştay’ın Karşıyaka Belediyesi için düzenlediği raporunda belediyenin kredi kartı tahsilatına ilişkin usulsüz bir işlem tespit edildiğinin altı çizilirken; erken tahsil komisyonu ödendiği 2 milyon 874 bin 698 lira 72 kuruş tutarında ek gider oluştuğu öne sürüldü. “Bu durum yönetim zafiyet oluşturduğu ve kamu kaynaklarını etkin kullanılmadığına ilişkin mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkelerine aykırı bir tablo göstermiştir” vurgusu yapılan önergede, belediye yönetimince yanıtlanması istemiyle şu sorular iletildi: “Erken taksit kaç kere gerçekleşti? Toplam komisyon ödemesi ne kadar yapıldı? Bu tahsilatlar hangi bütçe kaleminden karşılandı?”

Ünal’dan pazaryeri tepkisi: Tehditle karar almamalı!

Yalı Mahallesi 26027 ada 1 parselin batısında bulunan, imar planında Park Alanına isabet eden 6 bin 700 metrekarelik alanın rekreatif amaçla kullanılmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek değer üzerinden 10 yıllık intifa hakkının yüzde 96 hissesi Karşıyaka Belediyesine ait olan Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılması hakkında önerge ile Şemikler Mahallesi 25262 ada 1 parselde bulunan imar planında Belediye Hizmet Alanına isabet eden 8 bin 575 metrekarelik taşınmazın Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından belirlenecek değer üzerinden 10 yıllık intifa hakkının yüzde 96 hissesi Karşıyaka Belediyesine ait olan Kent A.Ş.’ye ayni sermaye olarak aktarılması hakkında önergeler meclis gündeminde görüşüldü.

Söz konusu önerge ile ilgili söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, ek gündemle meclise sunulan söz konusu önergelere yönelik, Bostanlı Pazaryeri tartışmalarını hatırlatarak, “Ayni sermaye olarak devredilen yerler pazaryeri ile ilgili midir! Çünkü bir önceki mecliste 3-5 çapulcunun baskısıyla karar aldınız, tehdit var dediniz, devlet kurumu 3-5 çapulcunun tehdidiyle karar almamalı. Toplanan 100 milyon TL nakit para var, yarın bu esnaf bu ücretleri sorabilir. Çünkü bunları Bostanlı pazaryeri için verdi ve yeni yeri kabul etmeyip belediyenin kapısına dayanabilir” dedi.

Başkan Ünsal: Duyarsız olmamı beklemeyin

Ünal’ın açıklamaları üzerine yanıt veren Başkan Ünsal ise “Geçen seferki kararımız tamamen insaniydi, üzüntümden dolayı vicdanımı dinleyerek bir karar verdim. O zaman gelişen bir karardı, ben de insanım neticede robot değilim. Hele de insanın çocuğu ile ilgili bir şey olduğunda benim duyarsız olmamı beklemeyin. Burası yeni yapılacak bir alanla ilgili olabilir, acil koduyla onaylanmasını istiyorum” diye konuştu.

Büyükşehir satışına ‘büyük’ eleştiri

Karşıyaka-Soğukkuyu Mahallesi 25780 ada 1 parsel sayılı 960 metrekarelik taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine 95 milyon70 bin bedelle satışı ve bu değerin beş taksitle ödenmesi AK Partili’nin muhalefer şerhine rağmen oy çokluğu ile kabul edildi.

‘Sus payı verilmişçesine…’

Madde hakkında söz alan AK Partili meclis üyesi Adem Öztürk, “Ben satış sitesine baktım, bu civarlardaki daire fiyatlarını merak ettim. O civarlarda 3 artı1, 110 ila 120 metrekarenin parası 20 milyon lira civarında. Kendi mallarımızı, kendi öz sermayemizi verdik. Peki niye? Karşıyaka Belediyesi’nin maddi imkansızlıklarına bir nebze çare olsun diye verdik. Ancak bugün 5 daire parasına İzBB bizden aldı. Hiçbir şey değişmeyecek, sağ cebimizden aldık sol cebimize koyduk diyeceksiniz ancak bir sus payı verilmişçesine Karşıyaka Belediyesi’ni bu durumda bırakıp bunu perde arkasından izleyenler hoş değil” ifadelerini kullandı.

“Büyük ağabey küçük kardeşinin cebine para koyup ensesine tokat atar gibi… Biz Karşıyakalılar olarak bunu kabul etmiyoruz” sözleriyle devam eden Öztürk, “Bizi böyle kandırmayın. Tamamını Karşıyaka Belediyesi’nin hak ettiği ancak İzBB’den alamadığı hizmetler var. Bu kent İzBB’nin gelirlerine yüzde 11 hizmet sağlarken bütçe kaleminden aldığı sadece binde 6. Bu Karşıyaka’ya yapılan bir haksızlık değil mi? Oysa buradan çıkan bir belediye başkanıyken böyle palyatif desteklerle mi bizim yanımızda olacak? Eğer bizim yanımızda olacaklarsa gerçekten ihtiyacımızı giderin, öyle üç taksit, beş taksit değil. Önce bizim çöp sorunumuzu giderin. Körfezimiz kokuyor, sinekler gözümüzün içine girecek. Ulaşımda kitlendik, Karşıyaka’dan ne çıkabiliyor ne de girebiliyoruz. Her şeyi bırakın Mavişehir’in göbeğine beton olarak diktiğiniz Opera Binası’nı yapın ama bunları yapmayın. Bize 95 milyon verip sus payı olarak ‘Haydi işinize bakın’ demeyin. Biz hakkımızı istiyoruz, lütuf istemiyoruz. Hak ettiğimiz değeri verin ta ki buranın yönetimi de işçilere maaş verme işiyle uğraşmasın, pazaryeri gibi ucube bir şeyle uğraşmasın bizi de uğraştırmasın” ifadelerini kullandı.

‘Gönül ister ki daha yüksek olsun…’

CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Evsen, “Buranın 95 milyon 75 bin Tl nasıl ortaya çıktı! Adem Bey daire fiyatlarıyla karşılatırdı, herkesin en içten dileği Karşıyaka Belediyesi’nin en iyi şartlarda çalışması ama burası belediye hizmet alanı ve Kültür Merkezi var. Buraya daire yapmak, satmak mümkün değil. Değerleme eşdeğerinde olmalı. SPK onaylı bir firmaya fiyat değerlemesi yaptırdık, Büyükşehir de yaptı, yine bu rakamlar çıktı. Gönül tabi ki daha yüksek olsun ister ama şu anki durum bu” açıklamasını yaptı.

‘Ben de rahatsızım bence de haksızlık…’

AK Parti’nin eleştirileri karşısında Başkan Ünsal, şu ifadeleri kullandı:

“Daireler değerli burası değersiz diyebilirsiniz. Ona göre onaylı firmalar değerlendirme yaptı. İkisinin de aşağı yukarı bu fiyatlar ortaya çıktı. Çıkan fiyatı da Büyükşehir verdi ancak taksitlendirme ile ilgili kendileri karar çıkarıp bildirdiler. Burada bir hata yok. Apartman dairesi farklı ama buradaki binaların özelliği farklı olduğu için biz belirlemiyoruz. Ancak yeterli mi, yetersiz. Ben de Karşıyakalıyım. 200 milyon lira faiz ödüyoruz. 200 milyon lira faiz öderken 30 milyon gelmesi… Direkt olarak SGK’ya gidecek bu. Ben de rahatsızım, bence de haksızlıktır. Arada bir yalnız belediyeyiz diyoruz ya bunlardan dolayı diyorum.”

“Yamanlar’da çöp tesisi olmaz”

Çöp konusu ile ilgili de dikkatleri çeken bir çıkışta bulunan Ünsal,Çöp konusu bütün ilçelerde bitti, ortada çöp yok zaten. Yamanlar Çöp Tesisi ile ilgili benim de fikrim, Yamanlar’da çöp tesisi olmaz. Şimdi bir de yakma tesisinden bahsediliyor ama bize bilgi verilmedi, bize de söz sırası gelecek diye düşünüyorum. Ulaşımla ilgili Büyükşehir’e yazı yazdık kavşakların düzeltilmesi ile ilgili. Karşıyaka’nın hiçbir değerinin kaybolmasını istemiyoruz ama durumumuz malum. Bostanlı pazaryerinde tekstil günlerinin açılması için vatandaş ve esnaftan çok talep alıyoruz. O yüzden keşmekeş olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Sayıştay eleştirisine yanıt: Yazılı olarak cevap verelim…

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Partili Meclis üyesi Ahmed Sait Atılğan, Karşıyaka Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan sonuçlarına ilişkin eleştirilerini sıraladı. Atılğan’ın konuşması sırasında Başkan Ünsal, “Bunları tek tek konuşmayın. Bize yazılı olarak verin biz de yazılı olarak cevap verelim” ifadelerini kullandı.

‘Benim demediğim şeyleri ifade etmeyin! Yalancı çıkarsınız!’

Gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal’ın pazaryeri konusunu tekrar gündeme getirmesi ve “O günkü tespitlerimize yasa dışı para toplanması konusuna girdik. Siz de yanlış olduğunu ifade ettiniz. Bunun yasadışı olduğunu söylediniz” demesi üzerine Başkan Ünsal, “Benim demediğim şeyleri yasadışı şeyleri bana ifade etmeyin” diyerek tepki gösterdi. AK Partili Ünal’ın “O zaman ben söylüyorum. Esnaftan para toplamak yasadışıdır” demesi üzerine Başkan Ünsal, “Ben esnaftan para almadım” dedi. Ünal, “Şirket yarın öbür gün başınızı ağrıtacak” sözleriyle devam ederken Başkan Ünsal, “Ben şirketle anlaşma yaptım, usulsüzlük kanunsuzluk demeyin. Yalancı çıkarsınız. Sözleşmeyi feshettim dedim, bunun dışında bir şey demedim” dedi.

‘Madem yanlış değildi neden karar aldınız?’

Ünal’ın “Kasım ayı birinci olağan toplantısında görüşlerimizi ifade ettik, siz de olağanüstü meclis toplantı kararı aldınız. Bize yardım edin dediniz. Madem yanlış değildi, neden karar aldınız?” dedi. Ünsal ise, “Hiçbir şekilde bize yardım ettiğiniz yok. Ben size kendim teşekkür ettim. Bizim istediğimiz bazı çözülemeyen işlerimiz var. Benim için sizlerin AK Partili olması, bizim CHP’li olmanız öncelik sağlamıyor. Ben herkesin belediye başkanıyım. Elimden geldiğince vatandaşa hizmet etmekle sorumluyum. Aynı şekilde sizden yardım istedik ama hiçbir sonuç alamadık” derken; AK Partili Ünal, “Ben 2024 31 Mart’tan bu yana bir kere davetiniz oldu. Biz de davete icabet ettik. Başka bir görüşmemiz olmadı. Her söz açıldığında sizden isteklerimiz oldu diyorsunuz, ben hatırlamıyorum. Bunları bize yazılı olarak verin” ifadelerini kullandı.

Son olarak Ünsal, “Siz daha sonra grup başkan vekili oldunuz. Göreve geldiğimde ilçe başkanlığınızı ziyaret ettim. İsteklerimizi orada belirttik” diye konuştu.