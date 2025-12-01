Son Mühür / Erkan Doğan - AK Parti Meclis Üyesi Yeşim Tuncer, Köyiçi Mahalle halkının 1,5 yıldır Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’dan imar düzenlemesi ve kentsel dönüşüm uygulaması konusunda bir adım atmasını beklediklerini söyledi.

“Deprem gerçeği ortadayken bu gecikmenin sorumluluğu ağırdır”

Çiğli Belediyesi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısında ilçenin en eski mahallelerinden biri olan Köyiçi mahallesinde yaşayan insanların mağduriyeti gündeme geldi. Mecliste söz alan AK Parti Meclis Üyesi Yeşim Tuncer, “Bugün Çiğlinin kadim mahallesi Köyiçi mahallesinde vatandaşlarımızın sabrının tükendiği bir konuyu kentsel dönüşüm ve imar planı düzenlemesini bir kez daha ve çok daha yüksek bir sesle gündeme taşıyorum. Çiğli halkına verilen sözler birer taahhüttür. Bu taahhütlerin en önemlilerinden biri Belediye Başkanımız Sn Onur Emrah Yıldız’ın seçim vaatleri arasında yer alan kentsel dönüşüm ve özellikle Köyiçi mahallesi imar planları değişikliği idi. Ancak bu önemli vaadin yerine getirilmesi konusunda üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Tam 1,5 yıldır mahalle sakinleri bu vaatin somutlaşmasını bekliyor. Verilen sözler ne yazık i küçük bir bilgilendirme toplantısının önüne geçemedi. Bir buçuk yıldır süren plansız ve belirsiz vatandaşlarımızın hayatını doğrudan etkilemektedir. Deprem gerçeği ortadayken bu gecikmenin sorumluluğu ağırdır”