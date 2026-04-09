Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Belediyesi, kent disiplini ve toplum sağlığını koruma vizyonu doğrultusunda, Bostanlı Mahallesi’nde çevre sağlığını tehdit eden bir "çöp ev" vakasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçen yerel yönetim birimleri, bir apartmanın bahçe kısmında biriktirilen tonlarca atığı temizlemek için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Hijyen standartlarını yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen bu operasyonda, alan tamamen boşaltılırken çevresel riskler de kontrol altına alındı. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, halk sağlığını merkeze alan bu tür müdahalelerin tavizsiz bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.

Dört birimden koordineli hijyen operasyonu

Çevresel kirliliğin ve kötü kokunun yayılmasını önlemek adına gerçekleştirilen müdahalede, Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Zabıta, Temizlik ve Sağlık İşleri müdürlükleri ortak bir operasyon yürüttü. Ekiplerin titiz çalışmaları neticesinde, söz konusu apartmanın bahçesinden yaklaşık 3 ton ağırlığında atık ve hurda malzeme çıkarılarak bertaraf edildi. Tahliye işleminin hemen ardından, haşere ve mikroorganizma oluşumunu engellemek amacıyla Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından profesyonel ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri uygulandı. Bu sayede bölge hem görüntü kirliliğinden arındırıldı hem de hijyenik bir yapıya kavuşturuldu.

"Yaşanabilir kent kimliğini korumaya kararlıyız"

Müdahale sonrası bir açıklama yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, temiz ve huzurlu bir Karşıyaka için 24 saat esasına dayalı olarak çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşların yaşam alanlarında çevresel tehditlere yer olmadığını belirten Ünsal, "Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzurlu bir ortamda yaşaması bizim öncelikli görevimizdir. Kentimizin estetiğini bozan ve toplum sağlığını tehlikeye atan her türlü kirlilikle, yasal yetkilerimiz dahilinde sonuna kadar mücadele ediyoruz. Bostanlı’daki çalışmamız, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir. Karşıyaka’nın modern kent kimliğini korumak adına tüm mahallelerimizden gelen bildirimleri hassasiyetle takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplum sağlığı için ihbar hattı ve denetim vurgusu

Karşıyaka Belediyesi, benzer vakaların önüne geçmek ve halkın yaşam kalitesini yüksek tutmak adına denetimlerini sıkılaştırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, çevre ve halk sağlığını hiçe sayan istifleme ve kirlilik vakalarına karşı komşuluk hukuku ve toplumsal sorumluluk gereği duyarlı olunması çağrısında bulunuldu. Ekiplerin her bir ihbarı yerinde inceleyerek gerekli yasal süreçleri başlattığı belirtilirken, modern kent hayatının gerektirdiği hijyen koşullarının sağlanması için tüm teknik imkanların seferber edildiği kaydedildi.