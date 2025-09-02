Son Mühür/Merve Turan- Gaziemir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısında Sarnıç ve Atatürk Mahallesi’nde günlerdir devam eden su sıkıntısı gündeme taşındı. AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Aslan, Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeye yeterli su sağlayamadığını belirterek, vatandaşların kendilerine ilettiği şikayetleri mecliste okudu.

Aslan, “Sarnıç’ta kaç gündür susuzluktan geberiyoruz. Atatürk Mahallesi’nin üst kısımlarına hala su gelmiyor. Evde bebeklerimiz var, hijyen kalmadı, hastalık riski arttı. Sarnıç kendi kaderine terk edilmiş durumda” diyerek vatandaşın sesi oldu.

Canlı yayında vatandaş tepkisi

Toplantının canlı yayınını izleyen vatandaşlar da yorumlarıyla yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. N.S. isimli izleyici, Sarnıç’ın uzun süredir ihmal edildiğini belirterek, “Keşke temel sorunumuzu görseniz. Anneler susuzluk nedeniyle çocuklarına hijyen sağlayamıyor. Bu sıkıntı artık dayanılmaz hale geldi” dedi.

“Sokaklar çöp içinde, parklar bakımsız”

S., yalnızca su kesintilerinin değil, belediye hizmetlerinin genelinde de eksiklikler bulunduğunu söyledi. Sokakların çöp içinde kaldığını, parkların bakımsız bırakıldığını ve söz verilen kapalı pazar yerinin hala yapılmadığını belirtti.

“Temizlik sabahın beşinde başlıyor, gece yarısına kadar sürüyor. Gürültüden uyuyamaz olduk. Gaziemir merkezde hizmetler düzenli, bizde neden yok?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“Etkinlikler Sarnıç’a da taşınmalı”

Sarnıçlı yurttaş, ilçenin sosyal yaşamdan koparıldığını ifade ederek, “Okçuluk, ata sporları, izcilik ve kamp gibi etkinlikler burada da yapılmalı. Çocuklarımız için hem eğitim hem de sosyal faaliyet alanı olur. Ormanlık alanlarımız var ama cafelere peşkeş çekilmiş” dedi.

“Bir kreşimiz bile yok”

Sarnıç’ta en büyük sorunlardan birinin de kreş eksikliği olduğunu vurgulayan S., “Bir belediye kreşi bile yok. Ben iki küçük çocuğumu uygun fiyata veremiyorum. Çalışmak istiyorum ama kreşler ateş pahası” sözleriyle mağduriyetini paylaştı.

“Biz particilik değil hizmet istiyoruz”

Vatandaş, “Biz particilik değil, bize sunulacak hizmete bakarız. Ödediğimiz vergilerle çok şey yapılabilir. Gaziemir merkezde hizmetler yapılırken Sarnıç hep ihmal ediliyor. Hizmet alamadıkça yazmaya, sesimizi duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vatandaş, seçilmişlere de şu sözlerle çağrı yaptı:

“Halkın oylarıyla geldiniz, yine halkın taleplerini dikkate almak zorundasınız. Ben halkım, bunu unutursanız hatırlatırız.”