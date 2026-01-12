Son Mühür/ Seçil Ünlü - Karşıyaka Belediyesi’ne bağlı Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu, çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması hedefi doğrultusunda Eko-Okullar Programı’na dahil edildi. Okulda uzun süredir yürütülen çevre, doğa ve sürdürülebilirlik temelli faaliyetler, Ekim ayından itibaren program çatısı altında daha sistemli bir yapıya kavuştu.

Programın iki yıl boyunca başarıyla sürdürülmesi halinde, okulun uluslararası “Yeşil Bayrak” ödülü ile onurlandırılması amaçlanıyor.

Sürdürülebilir gelecek için bütüncül yaklaşım

Anaokulunda çevre eğitimi, uygulamalı etkinlikler ve bahçe tarımı çalışmaları program kapsamında genişletildi. Eko-Okullar süreciyle birlikte çevre yönetimi, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Atık, ileri dönüşüm ve geri dönüşüm, su, enerji, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, ulaşım, küresel vatandaşlık, tüketim alışkanlıkları ve sağlıklı yaşam başlıklarını içeren program çerçevesinde ekipler oluşturuldu, eylem planları hazırlandı. Bu çalışmalarla okulun çevresel etkilerinin azaltılması ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Süreçte öğrencilerin yanı sıra öğretmenlerin, velilerin ve yerel paydaşların aktif rol alması öngörülüyor. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda geliştirilecek projelerle çevreye duyarlı bireylerin yetişmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Başkan Ünsal: Çocukları doğayla uyumlu bir geleceğe hazırlıyoruz

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekerek, Karşıyaka’da çocukların doğayla barışık ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi için kararlı bir anlayış benimsediklerini ifade etti.

Ünsal, okul öncesi dönemden itibaren çevre bilincinin hayatın doğal bir parçası haline getirilmesinin hedeflendiğini belirterek, Zeliha Mehmet Beydağı Anaokulu’nda yürütülen çalışmalarla çocukların toprağa dokunan, üreten ve sorumluluk alan bireyler olarak geleceğe hazırlandığını kaydetti. Yeşil Bayrak hedefi doğrultusunda bu çalışmaların güçlendirilerek sürdürüleceğini vurguladı.