Son Mühür/ Beste Temel- İzmir siyasetinde taşları yerinden oynatacak nitelikte, tecrübe ve strateji odaklı dev bir buluşma gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, 1980 yılından bu yana İzmir’in farklı ilçelerinde başkanlık yapmış yaklaşık 100 siyasi aktör, partinin geleceğine ışık tutmak ve köklü mirası korumak adına aynı masada toplandı.

İzmir siyasetinde tarihi zirve: Asırlık çınarlar bir arada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde, 1980 sonrasından günümüze kadar uzanan süreçte ilçe başkanlığı görevini üstlenmiş simge isimler, düzenlenen özel bir kahvaltı organizasyonunda güç birliği yaptı. Eski Konak İlçe Başkanı Sinan Karamustafaoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen bu tarihi randevu, İzmir özelinde bir "ilk" olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık yüz eski ilçe başkanının katılım sağladığı bu dev buluşmada, partinin köklü geçmişinden gelen kurumsal birikimin güncel siyasi süreçlere nasıl entegre edilebileceği enine boyuna tartışıldı.

Örgüt yapısına yeni vizyon: Belediye bölgesinden çıkış çağrısı

Toplantının ana gündem maddesini, parti örgütlerinin bağımsızlığı ve özgül ağırlığı oluşturdu. Katılımcıların büyük bir fikir birliğiyle üzerinde durduğu en kritik nokta; ilçe örgütlerinin, belediye yönetimlerinin idari ve siyasi tahakkümünden kurtarılması gerektiği oldu. Siyasi üretkenliğin ancak bağımsız bir örgüt yapısıyla mümkün olabileceğine vurgu yapan deneyimli isimler, belediye eksenli siyasetin tabanla olan bağları zayıflattığı uyarısında bulundu. Partinin "hafızası" olarak görülen bu isimler, sahip oldukları derin tecrübenin mevcut yönetimlerce daha aktif şekilde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Genel merkeze mesaj: Muhalif değil, destekleyici bir yapı

Kamuoyunda oluşabilecek yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına toplantıda çok net bir şerh düşüldü: Bu birliktelik asla bir "iç muhalefet" veya Genel Merkez politikalarına karşı bir bayrak açma hareketi değildir. Katılımcılar, asıl niyetlerinin CHP’nin iktidar yolundaki başarısına rehberlik edecek bir yol haritası sunmak olduğunu net bir dille ifade ettiler. Şeffaflık ilkesi gereği, bundan sonraki buluşmalar öncesinde İl Başkanlığı’na resmi bilgilendirme yapılacağı ve arzu edilmesi durumunda ev sahibi ilçe başkanının da bu istişarelere dahil edileceği karara bağlandı.

Modelin yaygınlaştırılması ve kurumsal süreklilik hedefi

İzmir’de filizlenen bu istişare modelinin, sadece yerel düzeyde kalmayıp tüm Türkiye sathına yayılması gerektiği fikri toplantıda büyük destek gördü. Partinin kurumsal kimliğini tahkim edecek bu deneyim paylaşım modelinin, belirli aralıklarla devam ettirilmesi konusunda mutabakata varıldı. Organizasyonu büyük bir vefa örneği göstererek üstlenen Sinan Karamustafaoğlu’na katılımcılar tarafından teşekkür edilirken, bu buluşmanın CHP’nin demokratik olgunluğu ve kurumsal hafızası adına hayati bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.