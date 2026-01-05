Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, Tofaş karşısında uzatmalarda aldığı kritik galibiyete rağmen rakiplerinin de kazanmasıyla haftayı düşme hattında tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip, umut veren performansına rağmen ligde kalma yolunda zorlu bir süreçten geçiyor.

Tofaş galibiyeti umutları artırdı

Karşıyaka, cuma günü oynanan mücadelede Tofaş’ı uzatma periyodunda mağlup ederek haftalar sonra moral buldu.

Bu galibiyetle düşme hattından çıkma adına önemli bir adım atan İzmir temsilcisi, puan tablosundaki rakiplerinin de kazanmasıyla beklediği sıçramayı gerçekleştiremedi.

Manisa Basket ve Merkezefendi’den kritik galibiyetler

Ligde son 5 maçını kaybeden Manisa Basket, sahasında Galatasaray’ı 86-75 mağlup ederek kötü gidişata son verdi ve galibiyet sayısını 4’e çıkardı. Bu sonuç, Manisa temsilcisinin alt sıralardaki yerini sağlamlaştırmasına katkı sağladı.

Merkezefendi Belediyesi Basket ise 4 haftalık galibiyet hasretini evinde Büyükçekmece karşısında dindirdi. Düşme potasında yer alan rakibini mağlup eden Denizli ekibi, bu galibiyetle ligdeki 5’inci zaferini elde etti.

Karşıyaka düşme potasında kaldı

Sezonun 14. haftası itibarıyla yalnızca 3 galibiyeti bulunan Karşıyaka, rakiplerinin aldığı sonuçların ardından haftayı yine düşme hattında tamamladı.

Tofaş galibiyeti kısa süreli bir sevinç yaşatsa da, puan tablosundaki tablo İzmir temsilcisi adına alarm vermeye devam ediyor.

Yeni transferler umut verdi

Son haftalarda kadrosuna kattığı yeni transferlerin katkısı ve Antrenör Candost Volkan yönetiminde yakaladığı çıkışla Karşıyaka, ligde kalma umutlarını diri tutuyor. Takım içindeki mücadele gücünün artması, camiada temkinli bir iyimserlik yarattı.

İlk yarı Bursaspor deplasmanında tamamlanacak

Yeşil-kırmızılı ekip, Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarının son maçına cumartesi günü çıkacak. Karşıyaka, zorlu Bursaspor deplasmanında alacağı olası bir galibiyetle devre arasına daha avantajlı bir konumda girmeyi hedefliyor.