TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya’nın Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Bölgesel İstişare Toplantısı”na katıldı. Kasapoğlu, toplantıda engellilik konusunun tüm paydaşlarla aynı masa etrafında ele alındığını ifade etti.

“Sahadaki gerçekliği tespit ediyoruz”

Komisyon olarak dinlemeye ve sahadaki gerçek durumu yerinde görmeye önem verdiklerini belirten Kasapoğlu, mevzuat ile uygulama arasında zaman zaman farklılıklar yaşanabildiğine dikkat çekti. Bu farklılıkların tespit edilmesi amacıyla bölge toplantıları düzenlediklerini kaydeden Kasapoğlu, yol haritasının sahadan elde edilen verilerle şekillendirildiğini dile getirdi.

“Engellilik çok katmanlı bir konu”

Engellilik meselesinin şehirden şehre, hatta evden eve değişebilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Kasapoğlu, her ilin ve her bölgenin ihtiyacının farklılık gösterdiğini ifade etti. Bir bölgede erişilebilirliğin öncelikli sorun olduğunu, başka bir bölgede ise sağlık hizmetlerine erişimin öne çıkabildiğini söyledi.

“1300’e yakın rapor ve öneri hazırlandı”

Komisyonun bugüne kadar yaklaşık 1300 rapor, öneri ve bilgi notu hazırladığını aktaran Kasapoğlu, yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve binlerce vatandaşla görüşme yapıldığını belirtti. Engellilik konusunun yalnızca engelli bireylerin değil, toplumun tamamını ilgilendiren ortak bir mesele olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, ortak sorunların ancak ortak akılla çözülebileceğini ifade etti.

“Mevzuatta Avrupa’nın ilerisindeyiz”

Kasapoğlu, Türkiye’nin engellilik alanında güçlü yasal düzenlemelere sahip olduğunu belirterek, son 23 yılda bu alanda önemli ilerlemeler sağlandığını ve mevzuat açısından Avrupa’nın çok ötesine geçildiğini kaydetti.

Vali Şahin: Kültürel ve zihinsel dönüşüm şart

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise engelli bireylerin topluma yük olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Engelli bireylerin fırsat verildiğinde üretken bir şekilde çalıştığını belirten Şahin, özellikle trafikte engellilere ayrılan alanların ihlal edilmesinin ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti. Bu anlayışın değişmesi için kültürel ve zihinsel bir dönüşüme ihtiyaç bulunduğunu ifade etti.

Belediyeden destek mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de engelli bireylere yönelik eğitim, rehabilitasyon ve sosyal destek çalışmalarının sürdüğünü belirterek, her engelli bireyin insanca ve nitelikli bir yaşam sürmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Geniş katılım

Toplantıya Antalya, Burdur, Konya, Karaman ve Isparta’dan ilgili kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve engelli bireyler katıldı.