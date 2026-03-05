Son Mühür/Merve Turan- Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 2. Ayak Türkiye Şampiyonası, bu yıl sadece sporun rekabetçi ruhuna değil, kalplere dokunan bir sosyal sorumluluk projesine de ev sahipliği yaptı. Onkoloji tedavisi gören çocuklara umut olmak amacıyla KİTVAK ile el ele veren sporcular, denizin üzerindeki mücadelelerini toplumsal farkındalığa dönüştürerek "iyilik rotasında" birleştiler.

Denizin ortasında derin bir saygı: Sessiz start sosyal etki girişimi

Şampiyonanın başlangıç gününde, alışılagelmişin dışında bir atmosfer hakimdi. KİTVAK’ın öncülüğünde hayata geçirilen "Sessiz Start" konsepti, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü gözler önüne serdi. Yarışın ilk startı verilirken, onkoloji mücadelesi veren çocukların sabrına ve direncine saygı duruşu niteliğinde tüm sesler sustu. Yüksek sesli anonslar ve müziğin yerini denizin doğal çalkantısı ile rüzgarın fısıltısına bıraktığı bu anlar, toplumsal bir mesajın dalga dalga yayılmasını sağladı. Bu bilinçli tercih, izleyicileri ve sporcuları onkoloji alanındaki zorluklar üzerine düşünmeye davet eden derin bir farkındalık eylemi olarak kayıtlara geçti.

Boş kalan yelkenin güçlü mesajı: "Bugün bu yelken yarışmıyor"

Organizasyonun en çarpıcı görsel sembolü ise yarış alanında rüzgarla dolmasına izin verilmeyen, mahzun bırakılmış bir yelken oldu. "Bugün Bu Yelken Yarışmıyor" sloganıyla gerçekleştirilen bu uygulama, tedavi süreçleri nedeniyle spor sahalarından ve sosyal yaşamdan uzak kalmak zorunda olan çocukları temsil etti. Yarış boyunca denizin ortasında boş şekilde duran bu yelken, sporun sadece derece ve madalya peşinde koşmak olmadığını, gerektiğinde bir hakikat adına alan açmak anlamına geldiğini tüm dünyaya hatırlattı. Sembolik duruş, rekabetin ötesinde bir dayanışma ruhunun mümkün olduğunu kanıtladı.

Performans değil değer odaklı bir mücadele

KİTVAK ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği, spor organizasyonlarının toplumsal dönüşümde nasıl bir kaldıraç görevi görebileceğini somut bir örnekle ortaya koydu. Sağlık alanındaki hassasiyeti spor aracılığıyla geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen proje, genç sporcuların bakış açısını da değiştirdi. Şampiyona süresince yalnızca bitiş çizgisine en hızlı ulaşanlar değil, bu sosyal etki projesine en büyük duyarlılığı gösteren isimler de onurlandırıldı. Bu kapsamda, empati yeteneği ve sorumluluk bilinciyle öne çıkan bir sporcuya "Rüzgarını KİTVAK’a Adayan Sporcu" ödülü takdim edildi.

Geleceğe kalan miras: Empati ve sorumluluk bilinci

Verilen bu özel ödül, klasik başarı kriterlerini yıkarak "dereceye değil, değere" odaklanması bakımından spor camiasında büyük takdir topladı. KİTVAK, bu tür girişimlerle genç kuşaklarda toplumsal duyarlılık tohumları ekmeyi amaçlarken, onkoloji hastası çocukların yalnız olmadığını bir kez daha güçlü bir sesle duyurdu. Şampiyona sonunda akıllarda kalan sadece sporcuların manevraları değil, denizin ortasında oluşan o devasa farkındalık denizi oldu. Bu özel etap, sporun ruhuna iyiliği ve dayanışmayı nakşederek hafızalardaki yerini aldı.

