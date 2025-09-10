İzmir’de belediyelerde yaşanan ekonomik kriz, maaşlarını alamayan işçilerin tepkisini büyüttü. Buca Belediyesi ana hizmet binasında başlatılan işgal eylemi Karşıyaka’ya da sıçrarken, işçilerin iş bırakma kararı nedeniyle belediye hizmetlerinde ciddi aksaklıklar yaşandı.

Buca’dan Karşıyaka’ya yayılan işgal

Buca Belediyesi ana hizmet binasına giren işçiler, ödenmeyen maaşları nedeniyle işgal eylemi başlattı. İş durdurma kararının ardından belediye hizmetlerinde aksaklık yaşanırken, eylemler kısa sürede Karşıyaka’ya da sıçradı.

“Konu maaş olunca sessiz kalıyorlar”

Maaşlarını alamadıklarını belirten işçiler, belediyenin ana şantiyesinde de iş bırakma kararı aldı. DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uzun süredir ödenmeyen maaş ve geriye dönük alacaklarımız için sabırla bekledik. Her fırsatta yasayı önümüze süren belediye yönetimi konu maaş ödemesine gelince sessiz kalmaya devam etti. 35 gün belediye binası önünde eylemliklerimizi sürdürdük. Alınterimizin hakkı olan maaşlarımız ve geriye dönük TİS alacaklarımız için ana şantiyede iş durdurduk”