Son Mühür / Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Son Mühür TV’nin canlı yayınında partisinin başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ süreci hakkında dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. ‘Sıcak Bakış’ programında gazeteciler Tunç Erciyas ve Yağmur Daştan’ın sorularını yanıtlayan Şahin, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmaları kapsamında İzmir’de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Süreçle ilgili algı operasyonları yapıldığını ancak insanların durumu kendilerinden dinlediğinde tabloyu daha net anladığını aktaran Şahin, kendilerine büyük bir ilgi olduğunu söyledi. MHP İzmir İl Başkanı Şahin ayrıca Zafer Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi’ne yönelik de dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu.

‘Olağanüstü bir ilgi var’

Açıklamalarına ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini değerlendirerek başlayan MHP İzmir İl Başkanı Şahin, “Geçtiğimiz yıl 7 Ekim’de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ‘Asırlık birlik, sonsuz kardeşlik’ teması ile başlattığı ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarımıza son hızla devam ediyoruz. Umut ediyoruz ki yeni yıl öncesinde bu çalışmamız mutlu sona ulaşacak. Son sürat çalışıyoruz. Ülkedeki bütün kesimlerle STK’lerle, derneklerle, komşularımızla; kısacası uzanıp dokunabildiğimiz herkese ve her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün teşkilatımız da bu konuda görevli. ‘Komşum nasılsın, derdin derdimiz’ çalışmamız 20 Ekim’de başladı. Her gün mutlaka bir yerde insanımızla iç içeyiz, yan yanayız. Bu buluşmalarda hem Terörsüz Türkiye’yi konuşuyor hem de vatandaşın sıkıntılarını dinliyoruz. Bu konuda yapmak istediğimiz şey, kendimizi izah etmek. MHP olarak, bir yürüyüşün başladığını ve bu yürüyüşü artık kimsenin durduramayacağını gördük ve görmeye devam ediyoruz. Bu kucaklaşmayı milletimiz dört gözle bekliyormuş. Olağanüstü bir ilgi var” dedi.

‘İnsanlarımızın kafasını bulandırma peşindeler’

Süreçle ilgili çok büyük algı operasyonları da yapılmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Şahin, “Ancak insanlar süreci bizden dinlediklerinde gerçekten ne demek istediğimizi anlıyorlar. ‘Terör bitsin mi, bitmesin mi?’ diye sorduğumuzda ‘Bitmesin’ diyen kimse yok. Herkes daha sağlıklı, daha kavgasız ve gergin olmayan bir ortamda yaşamak istiyor. Çok memnunuz, mutluyuz. İnsanlarımızı dinliyor, not alıyor ve bunu da genel merkezimize iletiyoruz. Buna rağmen sosyal medyada bir algı operasyonu yaşanıyor. Menşeinin yurt içi olmadığını biliyoruz, dışarıdan yönetilen bir operasyonla yapmadığımız, hiç olmayacak şeyleri olmuş gibi anlatarak insanımızın kafasını bulandırma peşindeler. Bizler şehit aileleriyle de görüşüyoruz emekli as subay dernekleri ile de Diyarbakırlılarla da Erzurumlularla da görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sokakta gördüğümüz şey partimizin büyük ivme kazandığı’

“Bu sürecin sonunda MHP’ye bakış açısı ve partinin oy oranı nasıl etkilenecek?” sorusuna yanıt veren Şahin, şunları söyledi: “Türkiye bir lider gördü. Herkesin kabul ettiği lider Devlet Bahçeli. İnsanlar, ‘O, söylerse yanlış söylemez; o söylerse altında başka bir şey yoktur’ düşüncesine inanıyor. Ne kadar algı operasyonlarına maruz kalsak da gece gündüz yaptığımız çalışmalarla bunu yeneceğimize inanıyoruz. Oy oranları üzerinde ise nasıl bir etkisi olacağını bekleyip göreceğiz. Birincil olarak bunu oy için yapmadığımızı Genel Başkanımız ilk günden açıkladı. Memleketimiz kurtulsun, insanlar bir olsun, birlik olsun varsın biz oy kaybedelim. Hiç önemi yok. Biz önce ülkem ve milletim, sonra partim sonra da ben diyen bir davanın takipçileriyiz. Sokakta gördüğüm, partimizin büyük bir ivme kazandığı. İnsanların partimize oluk oluk geldiğini görüyoruz.”

‘Gönül ve kültür coğrafyamızda insanlar rahat edecek’

Bu sürecin sonunda nasıl bir Türkiye hayal edildiği anlatarak zaman zaman çıkan ‘Sınırlar değişir mi?’ sorusuna da Şahin, “Sınırlarımız değişmez ama gönül ve kültür coğrafyamızdaki insanlar Balkanlar’dan Asya steplerine, Afrika’dan bütün Türkistan’a kadar gönül coğrafyamızın rahat edeceğini; bu bölgede yaşayan insanların artık küresel emperyalizm ve vahşi Batı’nın zulmünden kurtulacağına inanıyorum” dedi.

İYİ Parti, Zafer Partisi ve BBP’ye sert mesaj: Bırakın mutlu olsunlar

Zafer Partisi, İYİ Parti ve Büyük Birlik Partisi’nin sürece ilişkin tavırları noktasında da değerlendirmelerini paylaşan MHP İzmir İl Başkanı, bu sürecin MHP’yi erittiği ve diğer partilere yönelimi artırdığı iddialarına sert yanıt verdi. Şahin, “İYİ Parti ne zaman kuruldu, bir hatırlayın. ‘Devlet Bahçeli niçin CHP ile ortaklık kurmuyor?’ diyerek başladı. Kuruldu… Bir amacı ve gerekçesi vardı. Biz bunun amacının ve gerekçesinin küresel emperyalizmin baskıları ile yapıldığını düşünüyorduk, doğru düşünüyormuşuz. Ondan sonra da Zafer Partisi kuruldu… Ne üzerine kuruldu? Suriye’den gelen insanlar üzerine kuruldu. Şimdi nerede Suriyeliler? Suriyeliler nerede, Ankara nerede? Zafer Partisi’nin kurulma gerekçesi ortadan kalktı, şimdi başka şeylere tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi İsrail’in başka önerileri üzerine çalışıyorlar. Kuruluş gerekçeleri ortadan kalktı, bunları konuşmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum. MHP’nin erimesini zaten istemiyorlar mı? MHP eriyorlarsa bırakın mutlu olsun. MHP eriyorsa niçin paniklediler?” diye konuştu.