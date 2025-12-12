İzmir’de böcek ilaçlaması yapılan bir apartmanda 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı’nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada kritik gelişme yaşandı.

İki ayrı adli tıp ihtisas kurulunun “böcek ilacına bağlı zehirlenme” tespitinde bulunması üzerine, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan ziraat mühendisi B.Ö. ve ona yardım eden E.G. yeniden tutuklandı.

“Fosfin gazına maruz kaldı”

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Kasım 2024’te Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’ndeki apartmanda tahtakurusu için yapılan ilaçlamanın ardından Altay Toprak bebeğin ölümü ve aynı binada üç kişinin zehirlenmesi üzerine başlattığı soruşturmayı sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu 1. ve 5. Adli Tıp İhtisas kurullarından görüş istendi. 5. ihtisas kurulu, bebeğin kimyasal fosfin gazına maruz kaldığı için hayatını kaybettiği yönünde mütalaa verdi.

Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için talep edilen 1. ihtisas kurulu raporunda da bebeğin ölümünün binaya uygulanan böcek ilacına bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği tespitine yer verildi.

Raporların ardından yeniden gözaltı talimatı

Her iki raporun soruşturma dosyasına girmesi üzerine savcılık, daha önce tutuklanıp adli kontrolle bırakılan ziraat mühendisi B.Ö. (47) ve yardımcısı E.G. (44) için yeniden gözaltı kararı verdi.

Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, iki sanık hakkında “nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme” kapsamına giren suçtan tutuklama kararı verdi.

Ziraat mühendisi B.Ö.’nün ifadesi: “Gerekli tüm önlemleri aldım”

Soruşturma kapsamında yeni tutuklamalar yapılırken, şüphelilerin ifadeleri de dosyaya yansıdı. B.Ö., olay günü kullanılan ilacın ilk 24 saatte öldürücü etki gösterdiğini, sonrasında gaz oranının düşeceğini öne sürdü.

Evdeki banyo penceresini sızıntı olmayacak şekilde bantladığını, ev sahibinin kardeşini de 72 saat boyunca içeri girilmemesi gerektiği konusunda uyardığını savundu. Bebeğin yaşadığı dairenin banyo kısmına E.G. ile birlikte yalıtım uyguladıklarını söyleyen B.Ö, şöyle konuştu:

“Binadaki tüm kapılara uyarılarımızı yapıştırdık. Dış kapıya ‘tehlikeli’ etiketi bıraktık. Gaz ilk etapta çöker, sonrasında havalandırmayla dağılır. Gerekli önlemleri aldık.”

B.Ö., bebeğin babası Recep Kınalı’nın 72 saatlik bekleme süresine uymadan eve girdiğini öne sürerek, “Yaptığım yalıtım sökülmüş olmalı ki olay yeri fotoğraflarında görünmedi. Bilirkişi heyetinin ilaçlama konusunda bilgisi yok.” ifadelerini kullandı.

E.G.: “Bebeğin yaşadığı eve girmedim”

İlaçlamaya yardım eden E.G. ise hem ilaçlama yapılan daireye hem de bebeğin yaşadığı bölüme girmediğini iddia etti.

Ne olmuştu?

11 Kasım 2024’te yapılan böcek ilaçlamasından üç gün sonra, apartmanın üçüncü katında yaşayan 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Aynı binada yaşayan üç kişi zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Olay sonrası bina güvenlik gerekçesiyle boşaltılmıştı.

Ziraat mühendisi B.Ö. ve yardımcısı E.G. ilk etapta tutuklanmış, firmada işi organize eden diğer E.G. (46) adli kontrolle serbest kalmıştı. Daha sonra iki tutuklu sanık da adli kontrolle salıverilmişti.