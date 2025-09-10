2.Lig Beyaz Grup’ta sezonun ilk 3 maçında 1 puan çıkaran Altınordu, santrforsuz mücadele etmişti. Takımda kalan tek santrfor olan 17 yaşındaki Akmal Doğan, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 kez oyuna sonradan girdi.

Sezon başlamadan 2 gün önce kendisine kulüp bulunması istenen Keni Var Uzun, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala kadroya yeniden dahil edildi.

Keni Var Uzun’un performansı

Altınordu formasıyla ilk yılında 27 maçta 5 gol atan Keni Var, geçen sezon 31 maçta 2 gol kaydetti. 1.96 boyundaki santrfor, takımda 3’üncü sezonunu geçirecek.

Hüseyin Bulut Keçiörengücü’ne transfer oldu

Öte yandan geçen sezon 15 gol atan sol kanat Hüseyin Bulut, 1. Lig ekibi Keçiörengücü’ne transfer oldu. Bu gelişme, Altınordu’nun hücum hattındaki rotasyon ihtiyacını artırdı.