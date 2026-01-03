Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, ilçeyi olası afetlere karşı daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla 2025 yılı boyunca kapsamlı çalışmalar yürüttü. Bu kapsamda belediye bünyesinde ilk kez Karşıyaka Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi oluşturuldu. Ekibin kurumsal kapasitesinin artırılması amacıyla yıl içinde 20 ayrı eğitim programı düzenlendi. AFAD iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimlerle ekiplerin müdahale yetkinliği güçlendirildi.

Mahalle Afet Gönüllüleri sahaya hazır

Toplumsal dayanıklılığı artırmayı hedefleyen Karşıyaka Mahalle Afet Gönüllüleri (KARMAG) çalışmaları yıl boyunca sürdürüldü. Toplam 36 gün süren eğitim programlarıyla 570 gönüllü, afet öncesi ve sonrası süreçlerde aktif rol alabilecek şekilde hazırlandı.

Hedef bilinçli toplum

Afet bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla 41 okul Afet Eğitim Merkezi’nde ağırlandı. Bu merkezlerde 1.067 öğrenci afet eğitimi aldı. İlçe genelindeki okullarda düzenlenen farkındalık eğitimlerine ise 250 öğrenci katıldı. Kamu binaları ve eğitim kurumlarında yapılan tahliye tatbikatlarıyla 370 yurttaş, afet anında doğru davranış biçimleri konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi.

“En güçlü savunma bilinçli toplumdur”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afetlere açık bir coğrafyada yaşandığını vurgulayarak, afet yönetiminde bilginin ve hazırlığın temel unsur olduğunu ifade etti. Ünsal, afet yönetiminin yalnızca kriz anlarıyla sınırlı olmadığını, eğitim, hazırlık ve dayanışma temelli bir anlayışla ele alındığını belirtti. Çocuklardan gönüllülere, belediye personelinden mahalle sakinlerine kadar her kesimin sürecin parçası haline getirildiğini kaydeden Ünsal, Karşıyaka’yı afetlere karşı daha hazırlıklı, daha güvenli ve daha güçlü bir kent haline getirme hedefiyle çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini dile getirdi.