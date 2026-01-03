Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in en önemli tarım alanlarından biri olan Gediz Ovası’nda yer altı sularının aşırı kullanımı nedeniyle ciddi çevresel ve tarımsal sorunlar yaşanıyor. Prof. Dr. Doğan Yaşar, Gediz’de deniz suyunun yer altına sızmaya başladığını, toprağın hızla tuzlandığını ve tarımsal verimin dramatik biçimde düştüğünü açıkladı.

“GEDİZ’E TUZLU SU GELMEYE BAŞLADI”

Gediz’de kuyu açmanın yasak olmasına rağmen kaçak kuyuların hâlâ kullanıldığını belirten Prof. Dr. Yaşar, bu durumun yer altı su dengesini bozduğunu söyledi. Yaşar, “Şu an Gediz’de yer altından Ege Denizi’nin tuzlu suyu gelmeye başladı” dedi.

“TUZLULUK ORANI BİNDE 18”

Topraktaki tuz oranının kritik seviyelere ulaştığını vurgulayan Yaşar, yapılan ölçümlerde tuzluluk oranının binde 18’e çıktığını ifade etti. “Bu rakam son derece yüksek. Toprak artık kendini yenileyemez hale geliyor” diyen Yaşar, tuzlanmanın tarımsal üretimi doğrudan etkilediğini belirtti.

PAMUK ÜRETİMİNDE VERİM DÜŞTÜ

Bölgedeki çiftçilerin yaşadığı kayıplara da dikkat çeken Yaşar, pamuk verimindeki düşüşü örnek gösterdi. Gediz Ovası’nda daha önce dönüm başına 600 kilogram pamuk alınabildiğini hatırlatan Yaşar, “Bugün aynı arazilerde dönüm başına ancak 300 kilogram ürün alınabiliyor. Verim yarı yarıya düşmüş durumda” diye konuştu.

“ARITILMIŞ SU TARIMA VERİLMELİ”

Sorunun çözümüne ilişkin önerilerde de bulunan Prof. Dr. Doğan Yaşar, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtılmış suyun tarımsal sulamada kullanılması gerektiğini belirtti. Yaşar, yer altı sularının ise rezerv olarak korunmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.