Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi, afet bilinci ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan “Karşıyaka Afet Gönüllüleri” projesinde ikinci dönem kayıtlarını başlattı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Afetlere karşı bilinçli, dayanışmacı ve dirençli bir Karşıyaka için tüm vatandaşlarımızı afet gönüllüsü olmaya davet ediyorum” dedi.

Afet bilinci için ikinci dönem başladı

Karşıyaka Belediyesi, afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve dayanışma temelli bir toplum oluşturmak amacıyla yürüttüğü Karşıyaka Afet Gönüllüleri projesinde yeni dönem kayıtlarını başlattı. Projeye katılmak isteyen vatandaşlar, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü’ne şahsen başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor

Proje kapsamında katılımcılara deprem, yangın, sel gibi afet türlerinde doğru müdahale yöntemleri anlatılıyor. Eğitimler, Afet Eğitim Merkezi’nde hem teorik hem uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor. Katılımcılar, afet anında profesyonel ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilecek bilgi, beceri ve farkındalığa sahip hale geliyor. İlk dönemi yaklaşık 70 kişi tamamlayarak katılım belgesi aldı.

“Bilgiyle donanmak, hayat kurtarır”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, afetlerle mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Yaşadığımız coğrafya gereği biz bir afet ülkesiyiz ve afetler tüm toplumun ortak mücadelesini gerektirir. Bu nedenle her Karşıyakalıyı, afet gönüllüsü olarak bu dayanışma zincirine katılmaya davet ediyorum. Bilgiyle donanmak, doğru müdahaleyi öğrenmek ve çevremize rehberlik edebilmek afet anında hayat kurtarır. El ele vererek, afetlere karşı daha bilinçli ve dirençli bir Karşıyaka’yı birlikte inşa edeceğiz.”