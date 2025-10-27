Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri kapsamında Bergama Ayaskent Mahallesi’nde düzenlenen kutlamalar büyük coşkuyla geçti. Etkinlikte konuşan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, “Cumhuriyet kolay kurulmadı, biz bugün her şeyimizi ona borçluyuz” dedi.

Cumhuriyet coşkusu Bergama’da yaşandı

Cumhuriyet’in 102’nci yılı kutlamaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleriyle kentin dört bir yanında sürüyor. Etkinliklerin son durağı Bergama Ayaskent Mahallesi oldu. Kutlamalar, Bergama Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programa Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Çiler Gürel de katıldı.

“Cumhuriyet kolay kurulmadı”

Törende konuşan Başkan Tanju Çelik, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı: “Cumhuriyet kolay kurulmadı, bu döneme kadar kolay gelişmedi. Bergama’mız işgal döneminde büyük acılar yaşadı, nüfusumuz yarı yarıya azaldı. Ben bugün Sarıdere köyünden çıkmış bir Türk çocuğu olarak profesörlük makamına kadar geldiysem, bunu Cumhuriyet’e borçluyuz. Demokratik, laik, hukuk devleti çerçevesinde hayatımızı sürdürmeye borçluyuz. Bu nedenle Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çok önemlidir.”

Halk oyunları, konserler ve renkli etkinlikler

Kutlamalarda İzmir Muhtarları Halk Oyunları Topluluğu sahne alırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası ve Kültür Orkestrası’nın konserleri büyük beğeni topladı. Burak Maral ve Özlem Menokan’ın performansları geceye renk kattı. “Kendini Arayan Zürafa” çocuk oyunu ve “Emanet” dans gösterisi izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gecenin en çok alkışlanan anı ise İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu’nun Dr. Orçun Berrakçay yönetimindeki konseri oldu. Etkinlik alanında çocuklar ve gençler için mini disko, sihirbaz ve palyaço gösterileri, atölyeler ile VR deneyim alanı gibi eğlenceli etkinlikler düzenlendi.

Cumhuriyet coşkusu İzmir’in dört bir yanında sürüyor

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri kapsamında, kutlamalar bugün Tire Merkez Gölet’te, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde, 29 Ekim’de ise Selçuk Zeytinköy Mahallesi ve Dikili merkezde devam edecek. 29 Ekim akşamı Selçuk İstasyon Meydanı’nda düzenlenecek kortej yürüyüşü ve konserlerle Cumhuriyet coşkusu doruğa çıkacak.