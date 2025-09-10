Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in simgesi haline gelen 94. Enternasyonal Fuarı, bu yıl da spora ev sahipliği yaptı. 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2025, kenti bir spor festivaline dönüştürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Sokağa ayak, potaya smaç basıyoruz" sloganıyla hayata geçirdiği turnuva, 52 takım ve 208 sporcunun katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Etkinlik boyunca, her bir karşılaşma kıyasıya mücadelelere sahne olurken, spor ve eğlence iç içe geçti. Farklı kategorilerdeki katılımcılar, hem bireysel yeteneklerini sergileme hem de takım ruhunu pekiştirme fırsatı buldu.

Farklı kategorilerde şampiyonlar belli oldu

Turnuva, kadınlar, genç erkekler ve büyük erkekler olmak üzere üç ayrı kategoride düzenlendi ve final karşılaşmaları nefes kesti. Kadınlar kategorisinde Düdükspor şampiyonluk ipini göğüslerken, Çança ikinci, Relax Olucan Baba ise üçüncü sırada yer aldı. Genç erkekler kategorisinde ise birincilik Veteranlar takımının oldu, Baydatlar ikinci, Kommans ise üçüncü oldu. Büyük erkekler kategorisinde ise zirveye çıkan takım L'Appetito olurken, Ne Alakası Var ikincilikle yetindi ve New Eternal üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Turnuvanın sonunda dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını coşkulu bir törenle aldı. Büyük erkekler kategorisinin kupa ve madalyaları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin tarafından takdim edildi. Kadınlar kategorisinde birincilik ödülünü Spor Çalışmaları Şube Müdürü Gürcan Temizel verirken, genç erkekler kategorisinin kupası Spor Tesisleri Bakım ve Onarım Şube Müdürü Veli İnan Konca tarafından sunuldu. Törene katılan Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilcisi Faysal Aydemir ve Türkiye Basketbol Federasyonu Müsabaka Gözlemcisi Bülent Melih Seçkin de madalyaları takdim ederek, sporcuların bu özel anına ortak oldular.