Son Mühür- İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, belediye iştiraki Kent A.Ş’de çalışan yaklaşık 540 işçi, 8 aydır ödenmeyen maaşları nedeniyle eylemlerini sürdürüyor. DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube üyeleri, bugün Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın düzenlediği bayramlaşma törenine, maaşlarının hâlâ ödenmemesine tepki gösterdi.

Sendika yetkilileri, işçilerin haklarının gasp edildiğini belirterek, “Sadaka değil, hak edilen ücret” vurgusunda bulundu. Başkan Yıldız Ünsal'ın ise işçilerle konuşmadan şantiyeden çıkıp arabasına binerek uzaklaştığı görüldü.

"İşçi onuruyla oynama girişimi"

Sendika şu şekilde açıklama yaptı;

“Karşıyaka Belediyesi, Kent A.Ş çalışanlarına 8 aydır maaş ödemiyor.8 aydır süregelen bu hak gaspına somut bir çözüm üretmeyen Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal, işçinin hakkını ödemek yerine bugün ana şantiyede hiçbir şey olmamışçasına bir "bayramlaşma merasimi" düzenlemeye kalkmıştır. Boş cebimizle, ödenmeyen kiralarımızla ve biriken borçlarımızla alay edercesine planlanan bu tören, işçi sınıfının onuruyla oynama girişimidir. Emekçinin tepkisinden kaçamazsınız. Bu haksızlığa sessiz kalmayan DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube yöneticileri ve işyeri temsilcileri, bu sabah erken saatlerde ana şantiyede yerlerini almış, pankartlarını açarak Belediye Başkanı’nı protesto etmek üzere beklemeye başlamışlardır."

"Apar topar programı iptal ederek alandan kaçmışlar"

"Ancak; 8 aydır maaş ödemeyen Belediye Başkanı ve bürokratları, sendikamızın şantiyedeki kararlı duruşunu haber alınca programlarını apar topar iptal ederek alandan kaçmışlardır. Son Sözümüz: Sadaka Değil, Hak Edilen Ücret! Karşıyaka Belediye yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Emekçinin bayramı, ancak alnının teri kurumadan hakkı verildiğinde bayram olur. Bayramlaşma törenlerinden kaçarak, işçiyi görmezden gelerek bu süreci yönetemezsiniz. Derhal bu hukuksuzluğa son verin ve 8 aydır biriken maaş alacaklarımızı ödeyin!”