Son Mühür/Gamze Eskiköy- İzmir’in 9 Eylül kutlama programı, Basmane Karakolu önünden başlayan yürüyüşle start aldı. Binlerce İzmirli, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle birlikte Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı’nda tören

Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Ege Garnizon Komutanlığı yetkilileri hazır bulundu. Program, 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Çelenkler bırakıldı

Tören kapsamında İzmir Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi anıta çelenk sundu.