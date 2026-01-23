TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Karşıyaka Spor Kulübü, önemli bir ayrılıkla gündeme geldi. Yeşil-kırmızılı ekipte sportif direktörlük görevini yürüten Mehmet Ceyhun, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Bahis soruşturması sonrası istifa kararı geldi

Mehmet Ceyhun’un istifasının, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesinin ardından geldiği öğrenildi.

Ceyhun, devam eden sürecin kulübün işleyişine ve saha içi hedeflerine zarar vermemesi adına bu kararı aldığını belirtti.

“Karşıyaka’nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttum”

İstifasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ceyhun, görev süresi boyunca tek önceliğinin Karşıyaka Spor Kulübü’nün değerlerine yakışan bir yapı oluşturmak olduğunu ifade etti. Aldığı tüm kararların sportif başarıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla şekillendiğini vurguladı.

“Bu karar bir kaçış değil, sorumluluk anlayışıdır”

Ceyhun açıklamasının devamında, istifa kararının herhangi bir sorumluluktan kaçma anlamı taşımadığını belirterek, Karşıyaka’nın menfaatlerini her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla hareket ettiğini dile getirdi.

Yeşil-kırmızılı camianın bu sezon şampiyonluk hedefine ulaşacağına olan inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi.

Balıkesir deplasmanı öncesi taraftar kontenjanı netleşti

Öte yandan Karşıyaka’nın pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde misafir taraftar kontenjanı belli oldu. Balıkesir Atatürk Stadı’nda Karşıyaka taraftarına 355 kişilik yer ayrıldığı bildirildi.

Misafir tribün bilet fiyatı 355 TL olarak açıklandı

Karşılaşmada misafir seyirci bilet fiyatının 355 TL olduğu duyuruldu. Karşıyaka taraftarı, daha önce getirilen yasak nedeniyle Afyonspor deplasmanında tribünde yer alamamıştı.