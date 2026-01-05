Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde yağmur suyu ile atık suyu ayrı sistemlere yönlendiren kapsamlı bir altyapı projesini uygulamaya aldı. Özellikle birleşik sistemli altyapının bulunduğu mahallelerde yoğunlaşan çalışmalar kapsamında mevcut kanalizasyon hatları yenilenirken, yeni yağmur suyu hatları imal ediliyor. Toplam 42 kilometrelik ayrıştırma çalışmasıyla iki ilçede taşkın riskinin azaltılması ve altyapının iklim krizine karşı daha dirençli hâle getirilmesi amaçlanıyor.

Sel ve taşkınlara karşı kalıcı önlem

Bölgedeki nüfus artışıyla birlikte artan altyapı ihtiyacı dikkate alınarak yenilenecek kanalizasyon hatları sayesinde evsel atık suların atık su arıtma tesislerine güvenli biçimde ulaşması sağlanacak. İnşa edilecek yağmur suyu ayrıştırma hatlarıyla ise yağmur suları birikmeden doğrudan İzmir Körfezi’ne iletilecek. Proje, aşırı yağışlara bağlı sel ve taşkın risklerini ortadan kaldırmayı hedeflerken, birleşik sistemin arıtma tesisleri üzerinde oluşturduğu yükü azaltarak Körfez’in korunmasına da katkı sunacak.

Körfez ve altyapı birlikte korunacak

Yağmur suyu ile atık suyun ayrı sistemlerde toplanması sayesinde, yoğun yağışlarda kanalizasyon taşkınlarının önüne geçilmesi ve kentsel yaşamın güvence altına alınması hedefleniyor. Proje tamamlandığında, altyapı sistemlerinin daha verimli çalışması ve çevresel etkilerin azaltılması sağlanacak.

Yağmur suyu ızgaraları yenileniyor

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılının kasım ayında başlatılan çalışmalar kapsamında, trafik yükü altında kırılan ve tahrip olan yağmur suyu ızgaralarının bakım ve onarımı da gerçekleştiriliyor. Araç ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlayan çalışmalar, Karşıyaka ve Çiğli’nin farklı noktalarında aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Karşıyaka ilçesi Girne Caddesi’nde yürütülen yağmur suyu ızgara imalatı çalışmaları tamamlandı.