Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZBETON AŞ hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanıklar, bugün dördüncü kez hâkim karşısına çıkıyor. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki duruşmada, aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu sanıklar savunmalarını sunacak.

Soruşturma süreci nasıl başladı?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz tarihinde İZBETON AŞ’de yürütülen bazı faaliyetlere ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerine geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında “ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma” ile “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yöneltildi. Bu çerçevede, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve İZBETON’un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından bazı şüpheliler tutuklanırken, bir kısmı adli kontrol şartıyla ya da serbest bırakıldı.

Üç ayrı dava dosyası hazırlandı

Soruşturma sonucunda İZBETON’a ilişkin üç farklı iddianame düzenlendi.

Asfalt, yol ve bakım-onarım işleriyle ilgili hazırlanan ve 44 sanığı kapsayan iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Bu dosyada sanıklar hakkında 3 ila 14 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

İş makinesi ve araç kiralama hizmetlerine ilişkin ikinci iddianame ise İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Bu dosyada 56 sanık için 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Her iki davada da yargılamalar devam ediyor.

“Nitelikli dolandırıcılık” suçlaması

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da yer aldığı 65 sanık hakkında ayrıca, “kamu kurumlarının ve çeşitli tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “kamu zararına dolandırıcılık” ve “şirket veya kooperatif faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla ayrı bir iddianame hazırlandı. İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen bu dosyada, sanıklar için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Aslanoğlu yeniden tutuklanmıştı

Öte yandan, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne yönelik “zimmet” iddiaları kapsamında 26 Aralık’ta yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyonla birlikte aralarında eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Daha önce İZBETON dosyasında tutuklanıp ev hapsi ve ardından adli kontrol şartları kaldırılarak tahliye edilen Aslanoğlu, bu yeni soruşturma kapsamında yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı soruşturma çerçevesinde, hâlihazırda tutuklu bulunan Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da cezaevindeki tutukluluk halleri devam ediyor.