İzmir'in simgesi olan Körfez, sabahın erken saatlerinde güne ne yazık ki yine gri bir tabloyla uyandı. İZDENİZ Genel Müdürlüğü ekiplerinin rutin saha denetimleri ve teknolojik takip sistemleri aracılığıyla gerçekleştirdiği kontrollerde, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan kirlilik tabakası saptandı. Özellikle dron destekli havadan görüntüleme çalışmaları, kirliliğin boyutunu ve yayılım yönünü gözler önüne sererken; ilk veriler ve elde edilen görsel kayıtlar, sızıntının bölgede faaliyet gösteren özel bir tersane işletmesinden kaynaklanmış olabileceğine dair güçlü emareler barındırıyor.

Denetimlerde "Özel Tersane" şüphesi: Saat 09.30'da tespit edildi

Bugün saat 09.30 sularında yapılan teknik incelemelerde; Kent Ormanı sahil şeridinden başlayarak İzmir Marina ve Göztepe İskelesi hattına kadar uzanan bölgede yoğun bir atık kütlesi belirlendi. Belediye ekiplerinin bölgeden aldığı anlık görüntülerde, kirliliğin çıkış noktasının tersane faaliyetleriyle paralellik gösterdiği iddia ediliyor. Deniz ekosistemini ciddi şekilde tehdit eden bu sızıntının, suyun rengini ve yapısını bozarak sahil boyunca geniş bir şerit oluşturduğu gözlemlendi. Konuyla ilgili yetkililer, kirliliğin numune sonuçları ve detaylı incelemelerle netleşeceğini bildirdi.

Körfez’de "Yedinci Dalga": Tekerrür eden çevre suçu

Ekolojik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyan bu olumsuz tablonun, geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana yedinci kez benzer şekilde yaşanması dikkat çekici bir boyuta ulaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, kentin denizle bağını güçlendirmek adına hayata geçirdiği İzmir Marina ve su sporlarını canlandırma projelerinin hemen yanı başında gerçekleşen bu durum, yerel yönetim kanadında sert tepkiyle karşılandı. Mavi bayrak hedefleri ve sosyal donatı alanları için milyarlarca liralık yatırımın yapıldığı bir lokasyonda, denizin periyodik olarak kirletilmesi "kabul edilemez bir ihmal" olarak nitelendiriliyor.

Yasal süreç başlatıldı: Kanıtlar ilgili makamlara sunulacak

İzmir’in geleceği olan Körfez’i koruma noktasında taviz verilmeyeceğini belirten yetkililer, tespit edilen tüm görsel materyallerin ve teknik raporların ivedilikle ilgili devlet kurumlarına iletileceğini duyurdu. Sürecin adli ve idari takipçisi olunacağının altı çizilirken, çevre mevzuatına aykırı hareket eden işletmeler hakkında gerekli yaptırımların uygulanması talep edilecek. Kamuoyu, bölgedeki deniz yaşamını ve rekreasyon alanlarını doğrudan etkileyen bu kirlilik krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken, belediyenin şeffaflık ilkesi gereği yeni bulguları paylaşmaya devam edeceği öğrenildi.