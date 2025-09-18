Son Mühür/ Osman Günden - Rotary Bölge 2440 Federasyonu 9. Grup Kulüpleri, dünyadaki en büyük projelerden biri olan Çocuk Felciyle Mücadele Projesi’ne destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Çiğli, Ege, Phokaia, İzmir ve Karabağlar Çalıkuşu Rotary Kulüplerinin katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü İnciraltı Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen plaj voleybolu turnuvası, yazın son günlerine spor ve dayanışma ruhu kattı.

“Sporla dayanışma, dayanışmayla fon”

Turnuvada Çiğli, Ege ve İzmir Rotary Kulüplerinden oluşan takımlar kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren takımlar sırasıyla İzmirTec Rotary, İzmir Rotary ve Ege Rotary oldu. Yarışmanın sonunda kulüpler adına Rotary Vakfı fonuna bağış yapılacağı açıklandı.

Geleneksel hale gelecek

İzmir Rotary Kulübü Başkanı Hazal Kahraman, etkinliğe katkı sağlayan tüm kulüplere teşekkür ederek, “Rotary Vakfı yararına düzenlenen bu turnuvayı geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz” dedi.

Dayanışma vurgusu

9. Grup Kulüpleri Federasyon Başkan Yardımcısı Figen Göktürk ise, “Amacımız spor aracılığıyla hem keyifli bir etkinlik düzenlemek hem de vakıf fonuna katkı sağlamaktı. Katılım sayesinde çok anlamlı bir dayanışmaya imza atıldı” diye konuştu.

Teşekkür mesajı

Rotary Bölge 2440 Federasyonu Başkanı Adnan Sözeri, “Spor ve dayanışmayı bir araya getiren bu etkinliğe katkıda bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Madalya töreniyle sona erdi

Coşkulu geçen turnuva, dereceye giren takımlara madalya verilmesiyle sona erdi. Katılımcılar, hem sosyal faydayı hem de sporun rekabet heyecanını bir arada yaşadıkları unutulmaz bir günü geride bıraktı.