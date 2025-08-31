3. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek olan Karşıyaka'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları durma noktasına geldi. Yeşil-kırmızılı kulübün yönetimi, yeni transferi Ömer Faruk Sezgin'in geçmiş yıllarda bahis oynadığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilmesinin ardından bekleme kararı aldı.

17 Oyuncuyla Anlaşma Sağlandı, Biriyle Yollar Ayrıldı

Yeni sezon için teknik direktör Burhanettin Basatemür ile anlaşan Karşıyaka, bugüne kadar 17 futbolcuyla sözleşme imzalayarak yeni bir takım kurdu. Kadroya katılan isimler arasında Ahmet Yağız Mengi, Rıza Mert Pişirici, Ömer Faruk Sezgin, Onur İnan, Tolga Ünlü ve Bayram Kılıç gibi oyuncular yer aldı. Ancak, Denizlispor'dan transfer edilen genç savunma oyuncusu Rıza Mert Pişirici ile yollar ayrıldı ve yeni oyuncu sayısı 16'ya düştü.

Forvet Transferi Ömer Faruk'a Bağlı

Yeşil-kırmızılı kurmaylar, bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen Ömer Faruk Sezgin'in durumunun netleşmesini bekliyor. Ömer Faruk'a uzun süreli bir ceza verilmesi durumunda, Karşıyaka yönetimi ileri uca yeni bir takviye yapacak. Eğer oyuncu az bir ceza alırsa, kulüp transfer defterini kapatacak.

Bu kararın ardından, daha önce kanat pozisyonuna yapılacak takviye de iptal edildi. Teknik heyet, mevcut kadro içinde bu pozisyona çözüm bulmaya çalışacak.