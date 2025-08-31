Süper Lig'de 4 maç sonunda 8 puan toplayarak milli araya yenilgisiz giren Göztepe, sahadaki başarısının yanı sıra transferde de büyük bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı golcüleri Romulo ve Emersonn'u Avrupa'nın önemli liglerine göndererek kasasını 28 milyon euronun üzerinde bir gelirle doldurdu.

Kulüp Rekoru Kırıldı: Romulo Leipzig'de

Geçtiğimiz sezondan bu yana transferin en gözde oyuncularından biri olan Romulo Cardoso, 20 + 5 milyon euro karşılığında resmen Alman ekibi Leipzig'in futbolcusu oldu. Bu transfer, Göztepe tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle gerçekleşen satışı olarak kayıtlara geçti.

Transferin ardından Almanya'ya giden Romulo, Bundesliga'daki ilk golünü 2. haftada attı. Leipzig'in Heidenheim'ı 2-0 yendiği maçta ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı yıldız, 78. dakikada fileleri havalandırarak taraftarı önünde ilk gol sevincini yaşadı.

Emersonn'dan Önemli Gelir ve Kar Payı

Göztepe'nin bir diğer Brezilyalı golcüsü Emersonn'un yeni adresi ise Fransa oldu. Brezilya'dan transfer edilen 21 yaşındaki genç golcü, Ligue 1 ekibi Toulouse ile anlaştı. Bu transferden Göztepe, 3 milyon 200 bin euro bonservis bedeli elde etti. Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp, Emersonn'un bir sonraki satışından da yüzde 15 pay alacak. Göztepe'de 20 resmi maça çıkan ve sadece 2 gol atan Emersonn'un bu performansıyla Avrupa'ya transfer olması, kulübün transferdeki başarısının altını çizdi.