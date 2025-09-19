3. Lig 4. Grup’ta sezona 2’de 2 yaparak başlayan Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise evinde Bursa Yıldırımspor’a tek golle elendi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kupada tur atlayamamalarına rağmen asıl üzüntülerinin futbolcu Ensar’ın sakatlanması olduğunu belirterek, “Türkiye Kupası’nda yolumuza devam edip gençlerimizin resmi maçlarda süre almasını isterdik. Ancak bundan sonra tek düşüncemiz lig maratonu olacak” dedi.

“Kolay maç yok”

Basatemür, ligde hiçbir maçın kolay olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bazı takımlar sezon başında zayıf görülüyordu ama sahada farklı bir tablo var. Mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Pazar günü taraftarımız önünde güçlü bir rakip olan Balıkesirspor’u ağırlayacağız. Henüz galibiyetleri yok ancak bu bizi aldatmamalı. Ciddiyeti ve disiplini elden bırakmadan oynayacağız. Havaya girmeye gerek yok, ligin başındayız.”

Ünsal ve Karace’den moral

Karşıyaka futbol takımı, aynı gün hem Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız İşçimenler Ünsal hem de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) Başkanı ve eski kulüp başkanlarından Cenk Karace’nin konuğu oldu. Sabah kahvaltısında Başkan Ünsal ile bir araya gelen yeşil-kırmızılı ekip, akşam yemeğinde Karace tarafından ağırlandı. Yemeğe Eski Başkan Azat Yeşil, Eski İzmir Milletvekili Kerem Ali Sürekli, Eski Futbol Şube Başkanı Mustafa Taşova, eski yöneticilerden Yücel Yetik ve futbol şube yönetimi de katıldı.