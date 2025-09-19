Son Mühür/ Osman Günden - 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Ülkemiz için canını feda etmeyi göze alan gazilerimizin fedakârlığını asla unutmayacağız” dedi.

Gaziler ve aileleriyle buluşma

Gaziemir Belediyesi tarafından düzenlenen kahvaltı programına Başkan Ünal Işık’ın yanı sıra Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz, İlçe Emniyet Müdürü Nazmi Keçeci, belediye meclis üyeleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı. Etkinlikte gazilerin fedakârlıkları bir kez daha minnetle anıldı.

Başkan Işık: “Minnet ve saygıyla eğiliyorum”

Gazilerin her zaman yanında olacaklarını ifade eden Başkan Ünal Işık, “Ülkemizde yaşayan herkes gazilerimize çok şey borçlu. Bu ülke için canınızı feda etmeyi göze alarak bedel ödediniz. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ne mutlu ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte gazilik unvanını taşıyorsunuz. Her zaman yanınızda olmaya, sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Gaziler Gününüz kutlu olsun” dedi.

Kaymakam Kurnaz: “Hizmet etmek onurdur”

Programda konuşan Gaziemir Kaymakamı Kudret Kurnaz ise, “Sadece 19 Eylül’de değil, yılın her günü sizlerin yanındayız. Savaş meydanlarında ülkemiz için bedel ödeyen gazilerimize hizmet etmek bizim için büyük bir onur. Bu anlamlı program için Belediye Başkanımız Ünal Işık’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.