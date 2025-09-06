TFF 3’üncü Lig’de üst üste iki sezon Play-Off hayal kırıklığı yaşayan Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında sahaya çıkıyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonun açılışında Afyonspor’u Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda konuk edecek.

Karşılaşma, yarın saat 19.00’da başlayacak. Karşıyaka, geçen sezon Bursaspor ile oynanan maçlardan dolayı aldığı 2 maçlık ceza nedeniyle taraftar desteğinden mahrum olacak.

Afyonspor’un katılımı belirsiz

Geçen sezon 2’nci Lig’den lig ortasında çekilen Afyonspor’un Karşıyaka karşısında sahada olup olmayacağı netlik kazanmadı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Bornova 1877 ile oynanması planlanan maça çıkamayan Afyon ekibi, İzmir’e gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik yaşıyor.

Takımın, amatör ve genç oyunculardan oluşan kadrosuyla maç için Turgutlu’da konaklama ayarlamaya çalıştığı bildirildi. Afyonspor sahaya çıkmazsa, Karşıyaka maçtan hükmen 3 puanla ayrılacak.

Yeni kadro ve teknik direktörle sezona başlangıç

Karşıyaka, sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Burhanettin Basatemür’ü getirdi. Ferdi dışında tüm deneyimli oyuncularla yollarını ayıran yeşil-kırmızılı ekip, genç ağırlıklı 16 transferle tamamen yenilenmiş bir kadro oluşturdu. Takım, genç ve dinamik yapısıyla yeni sezona umutlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor.