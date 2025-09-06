TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Altay, 2025-26 sezonuna Uşakspor karşısında deplasmanda başlayacak. Maç, Uşak 1 Eylül Stadı’nda yarın saat 17.00’de oynanacak ve hakem Süleyman Soyutürk görev yapacak. Ev sahibi ekipte ise geçen sezon kalan ceza nedeniyle taraftarlar stadyuma alınmayacak.

Altay ve Uşakspor transfer sıkıntısı yaşıyor

Sekiz yıl aradan sonra 3. Lig’e dönen Altay, transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendiremedi. Benzer şekilde Uşakspor da transfer kısıtlamasıyla karşı karşıya ve yeni sezon için amatör lisanslı oyuncuları kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlılarda kadro yenileniyor

Geçen sezon takımda yer alan Arda, Kuban, Yusuf, Mehmet ve Deniz ile yollarını ayıran Altay, bu sezon altyapı ağırlıklı bir kadroyla mücadele edecek. Ayrıca, orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, geçen sezondan kalan cezası sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

Ligde moralli başlangıç hedefi

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Bursa Yıldırımspor’a uzatma dakikalarında 2-0 yenilen Altay, ligde üç puanla başlamak ve moral yakalamak istiyor. Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu ise siyah-beyazlıların başında ilk resmi sınavına çıkacak.