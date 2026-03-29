Son Mühür- Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), 2025 yılı verilerine göre 1 milyar 232 milyon dolarlık devasa bir ihracat rakamına imza atarak Ege Bölgesi’nin bitkisel ürün grubundaki tartışmasız liderliğini tescilledi. Bu finansal başarının ötesinde, küresel ticaretin değişen dinamiklerine uyum sağlamayı önceliğine alan Birlik, sürdürülebilirliği faaliyetlerinin odak noktasına yerleştirdi. İhracatın geleceğini garanti altına almak adına tasarlanan “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz”, “Gıda Kayıplarının Belirlenmesi ve Azaltılması” ile “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı” projeleri, sektörde dönüşümün öncüsü oldu.

Güvenli ihracatın anahtarı: Bilinçli pestisit kullanımı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, 2021 yılından bu yana kararlılıkla sürdürdükleri “Kullandığımız Pestisitleri Biliyoruz” projesinin detaylarını paylaştı. İhracatta lokomotif görevi gören asma yaprağından kiraza, nardan şeftaliye kadar geniş bir ürün yelpazesinde hasat öncesi numuneler alındığını belirten Uçak, bu numunelerin akredite laboratuvarlarda titizlikle analiz edildiğini vurguladı. Elde edilen veriler ışığında hem üreticilerin hem de ihracatçıların eş zamanlı bilgilendirildiğini, böylece uluslararası pazarlarda gıda güvenliği engeline takılmayan, tertemiz bir ürün akışının sağlandığını ifade etti.

Başkan Uçak, kontrolsüz ilaç kullanımının sadece insan sağlığı ve çevre için değil, Türkiye'nin ticari prestiji için de büyük bir risk teşkil ettiğine dikkat çekti. Yanlış doz ya da hatalı zamanlamanın ihracat pazarlarında ciddi bariyerler oluşturabildiğini hatırlatan Uçak, projeyle birlikte üreticilerin doğru uygulama yöntemlerini içselleştirdiğini ve bu sayede sürdürülebilir üretimin temellerinin çok daha sağlam atıldığını dile getirdi.

Gıda kayıplarıyla mücadelede bilimsel iş birliği

Küresel rekabette kalıcı olmanın yolunun sadece üretmekten değil, üretilenin her gramını korumaktan geçtiğini savunan EYMSİB, bu doğrultuda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile stratejik bir ortaklığa imza attı. “Gıda Kayıplarının Belirlenmesi ve Azaltılması Projesi” kapsamında özellikle domates, mandarin ve nar ürünlerinde tarladan paketleme tesisine kadar olan süreçte yaşanan zayiatlar mercek altına alındı. Üç yıl boyunca devam eden saha çalışmaları neticesinde kayıpların kök nedenleri saptanırken, tedarik zincirindeki tüm aktörlere yönelik kapsamlı teknik eğitimler verildi.

Bu projenin ekonomik ve çevresel boyutunun altını çizen Hayrettin Uçak, tarımda verimliliğin esasının israfı önlemek olduğunu belirtti. Bazı süreçlerde yüzde 35 seviyelerine ulaşan gıda kayıplarının azaltılmasının, hem üreticinin kazancını artıracağını hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayacağını söyleyen Uçak, bu modelin sürdürülebilir tarım ekonomisi için hayati bir değer taşıdığını ifade etti.

Tarımın geleceği yeni nesil girişimcilerin ellerinde yükseliyor

EYMSİB’in vizyoner projeleri arasında yer alan ve tarımın çehresini değiştirmeyi amaçlayan bir diğer adım ise insan kaynağına yapılan yatırım oldu. Ege Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden akademisyenlerin yanı sıra sektör profesyonellerinin de katkı sunduğu “Üçüncü Kuşak Tarım Girişimciliği Eğitim Programı”, 2025 yılında üçüncü dönem mezunlarını verdi. Eğitim içeriğinde iklim krizinden tarım teknolojilerine kadar geniş bir spektrum ele alınırken, gençlerin sektöre taze bir kan ve yenilikçi iş modelleri getirmesi sağlandı.

Tarımın geleceğinin teknolojiyle entegre olmuş, çevre bilinci yüksek gençlerle inşa edilebileceğine olan inancını tazeleyen Başkan Hayrettin Uçak, yeni nesil girişimcilerin sektöre kazandırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirlik odaklı bu kalkınma hamlesinin 2026 yılında da yeni halkalarla genişlemeye devam edeceğini belirterek sözlerini tamamladı.