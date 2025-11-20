TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka, sezon başında “bahis oynadığı” gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan Ömer Faruk Sezgin için emsal kararlara dayanarak ceza indirimi başvurusuna hazırlanıyor. Son dönemde benzer durumda olan futbolculara yalnızca 45 gün ceza verilmesi, yönetimi harekete geçirdi.

Karşıyaka’da sezon başındaki ceza krizi

Yaz döneminde büyük beklentilerle transfer edilen 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, sezon başında PFDK’ya sevk edilmiş ve “bahis oynadığı” iddiasıyla 8 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.

Yapılan incelemede oyuncunun yıllar önce 2. ve 3. Lig maçlarını takip etmek amacıyla bir siteye üye olduğu ve verilen bonusla kupon oluşturduğu ifade edilmişti.

Benzer dosyalara 45 gün ceza verilmesi tepkileri artırdı

Son günlerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında benzer durumdaki futbolcuların en alt sınırdan 45 gün cezayla karşılaşması, Karşıyaka yönetiminde rahatsızlık yarattı.

Yönetim, ortaya çıkan emsal kararların Sezgin’in cezasının düşürülmesi için güçlü bir hukuki dayanak oluşturduğunu düşünüyor.

Yönetim tahkime başvuru hazırlığında

Karşıyaka yönetimi, dosyayı tahkime taşıyarak Ömer Faruk Sezgin’in cezasında indirim talep edecek. Kulüp kaynakları, emsal kararların açık şekilde ortada olduğunu ve indirim ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Sezgin yeniden takıma katıldı

Gelişmeler üzerine Ömer Faruk Sezgin, Karşıyaka’ya dönerek takımla birlikte antrenmanlara başladı. Teknik heyet, oyuncunun form durumuna göre kısa süre içinde sahaya çıkabileceğini ifade ediyor.

Sahalara dönüş için beklenti yükseldi

Tahkim sürecinden çıkacak karar beklenirken, Karşıyaka cephesinde Sezgin’in cezasının düşürüleceğine dair güçlü bir beklenti hakim. Genç golcünün yakın zamanda sahalara dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.