Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi Akademik Değerlendirme Toplantısı, Fen Fakültesi Konferans Salonunda üniversite yönetimi, senato üyeleri, akademik–idari çalışanlar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, son yıllarda üniversitenin yakaladığı tarihi başarıları ayrıntılı biçimde paylaştı. Etkinlikte ayrıca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına atanan akademisyenlere belgeleri takdim edildi. Ege Üniversitesi Senatosu tarafından Prof. Dr. Budak’a “Ege Üniversitesi Vefa Beratı” sunuldu.

“Ege Üniversitesi bir başarı çınarına dönüştü”

Üniversiteyle güçlü duygusal bağları olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, göreve geldiği günden bu yana akademik–idari personelle ve öğrencilerle birlikte kurumsal bir gelenek oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Üniversiteyi bir fidan, hocaları bu fidana emek veren çiftçiler, kampüsü ise toprağı temsil eden bir metaforla anlatan Budak, “Huzurlu Üniversite, Mutlu Çalışanlar, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek” ilkesi doğrultusunda Yükseköğretimde Ege Modelini hayata geçirdiklerini söyledi.

Akreditasyonda lider üniversite

Prof. Dr. Budak, akreditasyon sürecine verdikleri önemin üniversiteyi Türkiye’de en fazla akredite programa sahip kurum haline getirdiğini vurguladı. Ege Üniversitesinin YÖKAK’tan Kurumsal Tam Akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olduğunu hatırlatan Budak; EUR-ACE akreditasyonları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi logolu program sayısı ve ulusal–uluslararası akreditasyon başarılarından bahsetti.

Bilgiye erişimde büyük atılım

Kütüphane altyapısında yapılan yatırımlarla elektronik kaynak sayısının 226 binden 7 milyona çıkarıldığını ifade eden Budak, açık erişim desteği kapsamında 5 yılda 323 yayına 526 bin dolar destek sağlandığını söyledi. Yıllık yayın sayısının 1.165’ten 1.644’e yükseldiğini, Q1–Q2 dergi oranının yüzde 70’e çıktığını aktardı.

Proje ve patentlerde zirve

Araştırma ekosisteminin güçlenmesiyle Ege Üniversitesinin TÜBİTAK proje başvuru ve kabul oranında son 4 yılda Türkiye birincisi olduğunu belirten Budak, AB proje başvuru sayısının 14’ten 75’e çıktığını, 34 proje kabulüyle 6,7 milyon avro bütçe kazanıldığını söyledi. Patent başvurularının 8’den 60’a yükseldiğini, tescil sayısının ise 30’a ulaştığını vurguladı. 2024’te açılan Ege Derin Teknoloji Fabrikasının ve büyüyen Ege Teknoparkın araştırma altyapısını ileriye taşıdığını belirtti.

Öğrenci odaklı 90’dan fazla uygulama

Öğrencileri “evlatları gibi gördüklerini” söyleyen Budak, öğrenci topluluklarının 51’den 100’e, üye sayısının 8 binden 35 bine ulaştığını, yurt kapasitesinin 2 binden 14 bine çıkarıldığını anlattı. Engelsiz Üniversite uygulamaları, EBA sistemi ve Web Erişilebilirlik Aracı gibi yeniliklerin Türkiye’de ilk olduğunu ifade etti. Yeşil alanın 600 bin metrekareye çıkarılmasıyla Ege Üniversitesinin GreenMetric’te Türkiye dördüncüsü, Ege Bölgesi birincisi olduğunu söyledi.

Uluslararasılaşma ve dijitalleşme

117 ülkeden 2 bin 638 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Budak, Azerbaycan ve Özbekistan ile yürütülen ikili diploma programlarının Türk yükseköğretim tarihinde ilkler arasında yer aldığını aktardı. Dijitalleşme kapsamında 45 büyük ölçekli yazılım geliştirildiğini, siber güvenlik ve bilişim alanında yeni akademik birimlerin kurulduğunu açıkladı.

Sağlık temalı üniversite vizyonu

Ege Üniversitesinin sağlık temalı öncü bir kurum haline geldiğini belirten Budak, Tıp Fakültesinin akreditasyonu, anabilim dallarının uzmanlık akreditasyonları, A Plus hastane statüsü, 1,5 milyar TL’lik cihaz yenilemesi ve Diş Hastanesinin güçlenen yapısından söz etti. Üniversitenin Okanagan Şartını imzalayarak “Sağlığı Geliştiren Üniversite” ağına Türkiye koordinatörü olarak katıldığını ifade etti.

“Ege Üniversitesi geleceğe hazır”

Prof. Dr. Budak, tüm başarıların ortak akıl ve yoğun emekle elde edildiğini söyleyerek sözlerini “Ege Üniversitesi artık geleceğe hazır. İyi ki Egeliyiz” cümlesiyle tamamladı. Sunumun ardından akademik unvanı yükselen öğretim üyelerine belgeleri verildi ve toplantı “Vefa Beratı” takdimiyle son buldu.