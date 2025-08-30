TFF 3. Lig 4. Grup’ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, kadrosuna geçtiğimiz yaz katılan Rıza Mert Pişirici ile sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Kulüpten teşekkür mesajı

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan resmi açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Rıza Mert Pişirici ile karşılıklı mutabakat sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği katkılar için teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Genç stoper Karşıyaka’ya Denizlispor’dan gelmişti

1.93 boyundaki 20 yaşındaki stoper, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig’e düşen Denizlispor’dan transfer edilmişti. Karşıyaka, genç futbolcunun ayrılığıyla birlikte savunma hattında yeni arayışlara yönelecek.