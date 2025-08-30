Son Mühür/ Atakan Başpehlivan - 29 Ağustos – 9 Eylül 2025 tarihleri arasında “Fuar Şehrin Kalbinde” temasıyla Kültürpark’ta kapılarını açan 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ve çok sayıda yerli-yabancı davetli katıldı.

Açılış kortejinin ardından protokol üyeleri ve konuklar, Çeşme Belediyesi standını ziyaret ederek yöresel ürünler ve belediye projeleri hakkında bilgi aldı.

Coğrafi işaretli lezzetler ve el emeği ürünler

Çeşme standında ilçeye özgü coğrafi işaretli Çeşme Kavunu ve Çeşme Sakızı’nın yanı sıra zeytinyağı, beyaz soğan, lavanta ürünleri, ev yapımı reçeller ve el emeği üretimler sergilendi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantta, ürünlerin özellikleri ve üretim süreçleri üreticiler tarafından aktarıldı.

“Çeşme yalnızca deniz, kum, güneş değil”

Başkan Lâl Denizli, fuar alanında yaptığı açıklamada, “İzmir Enternasyonal Fuarı, yalnızca ticaretin değil, aynı zamanda kültürlerin, değerlerin ve yerel üretimlerin buluştuğu büyük bir zemin. Biz de Çeşme olarak, sürdürülebilir üretim anlayışımızı ve coğrafi işaretli ürünlerimizi tanıtarak bu platformda yer alıyoruz. Çeşme’nin yalnızca deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını; tarımsal ve kültürel birikimiyle de öne çıktığını her fırsatta vurguluyoruz” dedi.

Projeler ve vizyon tanıtımı

Stantta, Çeşme Belediyesi’nin çevre duyarlılığı, yerel kalkınma hedefleri, kırsal üreticiye destek programları ve kadın emeğini ön plana çıkaran projeleri de ziyaretçilere aktarıldı. Lavanta kokuları eşliğinde yapılan sunumlar, görsel materyallerle desteklenerek ziyaretçilere hem kültürel hem de duyusal bir deneyim yaşattı.