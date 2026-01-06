Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka sahil bandında faaliyet gösteren mısır ve kestane satıcılarına yönelik yeni stantları hizmete aldı. İzmir Roman Kooperatifi üyesi 33 esnafa teslim edilen tezgâhlar, belediyenin kendi atölyelerinde üretildi. Kent kültürünün önemli unsurları arasında yer alan sokak lezzetleri için hazırlanan stantlar, hem estetik görünüm hem de hijyen koşulları dikkate alınarak tasarlandı.

Alaybey’den Mavişehir’e kadar kullanılacak

Alaybey’den Mavişehir’e uzanan sahil hattında faaliyet gösteren satıcılar, suya dayanıklı ahşap malzemeden yapılan yeni stantlarda satış yapacak. Tekne yapımında kullanılan özel ahşap tercih edilerek yağmur, nem ve çevresel koşullara karşı dayanıklılık sağlandı. Yeni düzenleme ile sahil bandında denetlenebilir ve standartlara uygun satış altyapısı oluşturuldu.

“Daha sağlıklı koşullar hedeflendi”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde koordinatör olarak görev yapan Emin Karameşe, uygulamaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Karşıyaka sahilinde satış yapan yurttaşlarımızın daha hijyenik ve uygun koşullarda hizmet vermesi hedeflendi. Önceki stantlar estetik açıdan da yetersizdi. Yeni tezgâhlar tamamen belediyenin imkânlarıyla üretildi. Yağmura ve dış etkenlere dayanıklı malzeme kullanıldı. Esnafımıza hayırlı olsun.”