Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki Kent A.Ş. işçileri, 7 aydır ödenmeyen maaş alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylemler kapsamında bugün yeniden bir araya geldi. Sendika yönetimi, bugün için belediye başkanı Yıldız Ünsal’dan alınan randevunun dün meclis toplantısında yapılan eylem sonrası iptal edildiğini dün duyurmuştu. Bunun üzerine Kent A.Ş.’nin 540 tane işçisi haklarını talep etmek amacıyla belediyenin ana hizmet binası önünde bugün kitlesel basın açıklaması ve eylem gerçekleştirdi.

"Kent A.Ş. çalışanlarına vasıfları dışında görevlendirmeler yapıldı"



DİSK 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, “Bugün burada emeğine sahip çıkan işçiler için bulunuyoruz. Belediye 7 aydır maaş ödemiyor. Bu süreçte evine haciz gelen, tefeciye düşen, işi bırakmak zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Hatta; Karşıyaka Belediyesi kreşlerine çocuklarını bırakan ve maaşlarını alamadıkları için kreş ücretlerini ödeyemeyen Kent A.Ş. çalışanlarına, sanki borçlarını isteyerek ödemiyorlarmış gibi faizli ödeme emri gönderildi. Dahası var; Kent A.Ş. çalışanlarının kişi başı 350–400 bin TL’ye ulaşan alacakları varken, geçtiğimiz hafta Belediye Başkanının talimatıyla, yalnızca Kent A.Ş. tesislerinde çalışanlarla sınırlı olmak üzere 750 TL’lik market kartı dağıtıldı. Bunlar yetmezmiş gibi, Kent A.Ş. çalışanlarına vasıfları dışında görevlendirmeler yapılarak; Belediyenin farklı birimlerinde çalışan mühendis, veteriner, öğretmen gibi teknik personel dâhil olmak üzere büro çalışanları; vasıfları ve istekleri dışında kafe ve restoranlarda görevlendirilmek istendi, halen görevlendirmelerin yapılacağı belirtilmektedir" dedi.

"7 aydır maaş ödenmemesi sizce yasal mıdır?"

Dün meclis toplantısında yaptıkları açıklama sonrası Başkan Ünsal'ın iptal ettiği randevuya da değinen Akdoğan, " Dün gerçekleşen meclis toplantısında ise çalışanların sesini duyurmak için söz aldığımızda belediye başkanı, belediye yöneticileri ve meclis üyelerinin bizi dinlemek yerine meclis salonu terk etmeyi tercih etmelerine hepimiz şahit olduk. Üstüne bir de bugün gerçekleşecek olan randevumuzun iptal edildiğini öğrendik. Sorunlardan kaçmak, sorunun ortadan kalktığı anlamına mı gelmektedir. Meclis toplantısında kent A.Ş' de çalışanların yasal olmadığı ifade eden belediye başkanı 7 aydır maaş ödenmemesi sizce yasal mıdır? Bu soruların cevaplarının en kısa sürede kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Bizim talebimiz net. Görev dışında görevlendirilmeye derhal son verilmeli. Bizler sadaka değil alın terimizin karşılığını istiyoruz. Bu adaletsizlik bu kentin vicdan meselesidir. Bugün bize yapılan yatın tüm işçilere emekçilere yapılacaktır. Ya hakkımız teslim edilecek ya da bu işçiler susmayacaktır” diye konuştu.

"Siz yarın olmayacaksınız ama biz olmaya devam edeceğiz"

Eyleme gelen emniyet güçlerine de dikkat çeken Akdoğan, "Bizler emekçiler olarak işimizin başındayız. Karşıyaka’nın gerçek sahipleriyiz. Asıl siz yarın olmayacaksınız. Bizlerin kendi iş yerimize zarar vereceğini düşünerek bu kadar kalabalık emniyet güçlerini çağırmak belediye yönetiminin korkusudur. Buranın asıl sahipleri emekçilerdir. Sizler yarın burada olmayacaksınız. Biz olmaya devam edeceğiz” diye konuştu