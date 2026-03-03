Olay, 24 Şubat günü saat 18.00 sıralarında İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre 3 yaşındaki A. Ç., ağabeyi ve komşu çocuklarıyla birlikte apartmanın arka bahçesinde oyun oynadığı sırada aynı binada yaşayan bir kişi köpeklerini hava aldırmak için bahçeye çıkardı. Ailenin iddiasına göre tasmasız ve ağızlıksız olduğu belirtilen iki köpek, küçük çocuğa aniden saldırdı.

Yüzünden ısırık ve pençe darbeleri alan A. kanlar içinde kaldı. Ağabeyinin çığlıkları üzerine anne ve anneanne hızla bahçeye indi. Komşuların da yardımıyla küçük çocuk özel bir araçla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Saldırı anı kamerada

Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun panik içinde koşarak apartman koridoruna geldiği ve ailesinin müdahale ettiği anlar yer aldı.

Görüntülerde ayrıca köpek sahibinin hayvanlarla birlikte apartmana girdiği, köpeklerin yeniden ailenin bulunduğu yöne doğru hareket ettiği ve ardından eve çıkarıldığı görüldü. Aile, bu görüntüleri de delil olarak savcılığa sundu.

“Köpekler başıboş bırakıldı”

Küçük A.’nın anneannesi Jale Demir, olayın ardından yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Apartmanımızın yedinci katından birinci katına yeni taşınan bir şahıs, köpeklerini bahçede başıboş bıraktı.

Çocuklar bahçeye çıkar çıkmaz saldırıya uğradılar. O sırada köpeklerin sahibi yanlarında değildi. Torunumun ağabeyinin çığlıkları üzerine geldi ve köpeği çocuğun üzerinden aldı.”

Demir, aynı köpeğin daha önce de başka bir çocuğa saldırdığını öne sürerek, “Apartmanlar ortak yaşam alanıdır.

İnsanların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Torunum psikolojik travma yaşıyor”

Torununun hem fiziksel hem psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirten Demir, tedavi sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Torunum olaydan bu yana hastanede üç farklı doktor tarafından tedavi edildi. Enfeksiyon uzmanları kontrolünde kuduz aşısı uygulandı.

Geceleri korkuyla uyanıyor, ‘Köpek gelecek, beni yine ısıracak’ diyerek kapıları kapatıyor. 3,5 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı bu travmanın telafisi çok zor.”

Demir ayrıca köpek sahiplerinin güvenlik önlemlerine uyması gerektiğini vurgulayarak, “Hayvan beslemek isteyenler ağızlık ve tasma gibi zorunlu kurallara eksiksiz uymalı.

Daha önce ben de köpek besledim ama kimseye zarar vermedi. Sorumluların gerekli cezayı almasını istiyoruz” dedi.

Aile şikayetçi oldu

Olayın ardından küçük çocuğun ailesi köpek sahibinden resmi olarak şikayetçi oldu. Sürecin adli merciler tarafından yürütüldüğü öğrenildi.