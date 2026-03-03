Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Ramazan ayının manevi ruhunu ilçenin farklı kesimleriyle paylaşıyor. Taksici esnafından spor camiasına kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Duman, ilçedeki birlik ve beraberlik iklimini güçlendiren ziyaretlerine devam ediyor. Samimi bir atmosferde gerçekleşen iftar programları, Buca’da toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergiliyor.

Taksici esnafıyla omuz omuza iftar

Başkan Görkem Duman’ın Ramazan mesaisindeki ilk durağı, Dokuzçeşmeler’deki Fakülte Taksi Durağı oldu. Esnafın daveti üzerine düzenlenen iftar sofrasına CHP Buca İlçe Başkanı Suat Bulut, ilçe yönetimi ve meclis üyeleriyle birlikte katılan Başkan Duman, büyük bir ilgiyle karşılandı. İftar öncesinde masaları tek tek gezerek vatandaşlarla hemhal olan Duman, dualar eşliğinde açılan oruçların ardından esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Taksicilerin bir kentin nabzını tutan en önemli unsurlar olduğunu belirten Duman, şoför esnafının emeğinin kutsallığına dikkat çekti.

"Sizler şehrin yaşayan hafızasısınız"

Taksici esnafıyla kurulan bu gönül sofrasında konuşan Belediye Başkanı Görkem Duman, taksicilerin sadece bir ulaşım hizmeti vermediğini, aynı zamanda kentin huzuru ve güvenliği için birer "göz kulak" olduklarını ifade etti. Buca’nın her sokağında alın teri döken esnafın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Duman, yerel yönetim olarak esnafın her zaman yanında duracaklarının mesajını verdi. Paylaşmanın ve helal kazancın birleştirici gücüyle kurulan bu sofranın, Buca’nın komşuluk kültürünü pekiştirdiğini de sözlerine ekledi.

Buca Akademi ve spor camiasıyla buluşma

Esnaf ziyaretinin ardından rotasını spor dünyasına çeviren Başkan Görkem Duman, Buca Akademi tarafından düzenlenen dev iftar organizasyonuna katıldı. Sporcular, teknik heyet ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği bu anlamlı akşamda; Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’ın yanı sıra Sertan Vardar ve Ahmet Burak Solakel gibi Türk futboluna ve kulübe hizmet etmiş unutulmaz isimler de yer aldı. Kulüp yönetimi ve taraftarlarla aynı sofrayı paylaşan Başkan Duman, sporun birleştirici gücünün Buca’nın sokaklarına yansımasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bucaspor bizim ortak tutkumuzdur"

Bucaspor camiasına hitaben bir konuşma yapan Başkan Görkem Duman, sarı-lacivertli renklere olan bağlılığını ve sporun ilçe için taşıdığı önemi şu sözlerle özetledi: "Bucaspor, bu ilçenin en değerli markası ve hepimizin ortak sevdasıdır. Bizleri bu birlik tablosunda buluşturan yönetimimize ve fedakâr taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Genç sporcularımızın yetişmesi ve Buca’nın spor kenti kimliğinin güçlenmesi adına her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz." Program, çekilen hatıra fotoğrafları ve karşılıklı iyi dileklerin ardından sona erdi.