Son Mühür- İzmir’de uzun süren kuraklık döneminin ardından son haftalarda etkili olan yağışlar, kentteki barajlardaki su seviyelerinde belirgin bir artışa yol açtı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan veriler, birçok barajın geçen yılın aynı dönemine göre önemli oranda dolduğunu gösteriyor.

Tahtalı Barajı doluluk oranı yükseldi

İzmir’in en büyük içme suyu kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 39,03 olarak ölçüldü. Barajın toplam su kapasitesi 131 milyon 634 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 112 milyon 34 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15,75 seviyesindeydi.

Ürkmez Barajı tam doluluk seviyesine ulaştı

Son yağışlardan en fazla faydalanan barajlardan Ürkmez Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e yükseldi. Barajdaki toplam su hacmi 8 milyon 12 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 7 milyon 637 bin metreküp olarak kaydedildi. Geçen yıl bu dönemde doluluk oranı yüzde 27,13 seviyesindeydi.

Balçova Barajı’nda %90’lık doluluk

Balçova Barajı’nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Barajın toplam su hacmi 7 milyon 70 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı 6 milyon 933 bin metreküp olarak ölçüldü. Aktif doluluk oranı yüzde 90,96’ya ulaştı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 37,19 seviyesindeydi.

Gördes Barajı %27,90 seviyesinde

Gördes Barajı’nda doluluk oranı yüzde 27,90 olarak belirlendi. Barajın toplam kapasitesi 137 milyon 228 bin metreküp, kullanılabilir su miktarı ise 121 milyon 728 bin metreküp seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı sadece yüzde 5,95 seviyesindeydi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda %71 doluluk

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı’nda toplam su hacmi 12 milyon metreküp, kullanılabilir su miktarı 11 milyon 500 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajın aktif doluluk oranı yüzde 71,88’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 19,56 seviyesindeydi.