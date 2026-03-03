İzmir’in Menemen ilçesinde heyelan sonucu yıkılan istinat duvarına ilişkin başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları 17’nci gününde sürüyor. Tahliye edilen binalarda yapılan teknik incelemelerde yapısal risk tespit edilmezken, yeni duvarın inşa giderlerinin müteahhit tarafından karşılanacağı bildirildi.

Olay 14 Şubat’ta meydana geldi

Olay, 14 Şubat gecesi Menemen’in 29 Ekim Mahallesi’nde bir site içerisinde yaşandı. Gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarı nedeniyle park halindeki 7 araç ile 4 bina zarar gördü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tedbir amacıyla 151 site sakini tahliye edilerek belediyeye ait misafirhanelere yerleştirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan müteahhit B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yolun açılması için çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun yeniden açılması için Menemen Belediyesi ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütüyor. Enkazın büyük bölümü kaldırılırken, üst kısımda biriken toprağın yola ve binalara baskı oluşturmaması için iş makineleriyle tahliye işlemi gerçekleştiriliyor.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından alana daha dayanıklı bir istinat duvarı inşa edileceği ve yolun yeniden düzenleneceği belirtildi. Tahliye edilen 4 binada yaşayanlara, yalnızca eşyalarını almaları amacıyla kontrollü şekilde giriş izni veriliyor.

Yapılan teknik incelemelerde binalarda yapısal bir tehlike bulunmadığı tespit edildi. Yıkılan bölümün onarımı ile yeni istinat duvarının yapım maliyetinin müteahhit tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Site sakinleri mağduriyetlerini dile getirdi

Bina sakinlerinden Hamdi Emrem (58), olayın gece saat 04.30 sıralarında meydana geldiğini belirterek, duvarın çökmesiyle doğal gaz borusunda patlama yaşandığını ve apartman sakinlerinin panikle dışarı çıktığını söyledi.

O tarihten bu yana evlerine giremediklerini ifade eden Emrem, binaya elektrik ve su hizmeti verilmediğini, alt kısımdaki yolun açık olmasına rağmen konutlara ulaşım sağlanamadığını aktardı.

Emrem, 21 dairenin bulunduğu apartmanla birlikte toplam 4 binadaki sakinlerin benzer mağduriyet yaşadığını belirterek, hukuki sürecin devam ettiğini ve yolun bir an önce onarılarak evlerine dönmeyi beklediklerini kaydetti. Tahliye edilen bazı ailelerin yakınlarının yanında kaldığı, barınma imkânı bulunmayan kişilere ilişkin ise net bilgi bulunmadığı ifade edildi.