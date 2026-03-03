Son Mühür- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün vizyoner projeleri kapsamında, Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi’nin koordinasyonunda düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayının yardımlaşma ve maneviyat dolu atmosferi tüm kente yayıldı. "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosuyla hayata geçirilen bu özel çalışma, eğitimin sadece teknik beceriden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir gönül birliği ve toplumsal sorumluluk hareketi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kursiyerlerin ellerinden çıkan sıcak pideler ve geleneksel tatlılar, İzmir sokaklarında paylaşmanın en güzel örneğine dönüştü.

El emeği göz nuru lezzetler ihtiyaç sahipleriyle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılan bu anlamlı hareket kapsamında, Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi bünyesindeki kursiyerler mutfaklara girerek büyük bir özveriyle çalıştı. Ramazan ayının simgesi haline gelen geleneksel Ramazan pideleri ve damaklarda unutulmaz izler bırakan Osmanlı mirası tatlılar, büyük bir titizlikle hazırlandı. Hazırlanan bu ikramlar, belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştırılarak, dayanışmanın sıcaklığı evlere taşındı. Bu girişim, İzmir’in dört bir yanındaki eğitim kurumlarında süregelen sosyal sorumluluk projelerinin en kıymetli halkalarından biri olarak kayıtlara geçti.

Eğitim sınırları aşarak toplumsal faydaya dönüştü

Haftalarca süren bu çalışmalar, modern eğitim anlayışının sadece okul binalarıyla ya da sınıflarla sınırlı kalmadığını gözler önüne serdi. Değerler eğitimi ve yardımlaşma bilincinin pratikteki karşılığı olan bu etkinlik, usta öğreticilerin rehberliğinde kursiyerlerin mesleki becerilerini birer hayır faaliyetine dönüştürmesini sağladı. Ramazan’ın şefkat ve bereket iklimini topluma yansıtan bu sosyal seferberlik, yerel düzeyde başlatılan bir eğitimin nasıl kitlesel bir dayanışma hareketine evrilebileceğini de akademik ve sosyal açılardan ispatlamış oldu.

Dr. Ömer Yahşi: "Emeği sevgiye, eğitimi paylaşıma dönüştürdük"

Yapılan çalışmalara dair önemli açıklamalarda bulunan İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, ortaya konan tablonun İzmir adına gurur verici olduğunu ifade etti. Dr. Yahşi, Güzelbahçe Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin "Maarifin Kalbinde Ramazan" ruhuna uygun hareket ederek, yediden yetmişe herkesin içine işleyen bir dayanışma ruhu sergilediklerini belirtti. Halk Eğitimi Merkezlerinin sadece meslek edindirme yerleri olmadığını, aynı zamanda kültürel mirasın ve toplumsal değerlerin yaşatıldığı birer "iyilik yuvası" olduğunu vurgulayan Yahşi, emeği geçen tüm eğitim yöneticilerine, usta öğreticilere ve kursiyerlere şükranlarını sundu.