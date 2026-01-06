İzmir dahil 11 ilde yürütülen ve Diyarbakır merkezli yürütülen kapsamlı siber operasyonlarla, internet ortamında kurdukları tuzaklarla milyonlarca liralık haksız kazanç sağlayan bir suç örgütüne büyük bir darbe indirildi. "Sanal Kıskaç" adı verilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 10'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Altı aylık titiz takip sonuç verdi

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dijital dünyada vatandaşları mağdur eden şahıslara yönelik yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki bir takip süreci yürütecek planlı ve projeli çalışmalar gerçekleştirdi. Suç şebekesinin, sosyal medya mecralarını kullanarak "sıfır faizli kredi" vaadiyle cazip ilanlar yayınladığı ve bu yolla çok sayıda vatandaşı hedef aldığı belirlendi.

Oltalama yöntemiyle 827 milyon liralık hacim

Zanlıların, oluşturdukları sahte (phishing) siteler aracılığıyla kullanıcıları kandırarak internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdiği saptandı. Mağdurların hesaplarına yetkisiz erişim sağlayan şüphelilerin, paraları başka hesaplara transfer ederek büyük bir finansal döngü oluşturdukları ortaya çıktı. Emniyet birimlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden gerçekleştirdikleri işlem hacminin tam 827 milyon 473 bin TL olduğu tespit edildi.

İzmir de aralarında

Delillerin toplanmasının ardından düğmeye basan güvenlik güçleri, Diyarbakır odağında Mardin, Muş, Siirt, Hakkari, Gaziantep, Niğde, İstanbul, Muğla, Kırklareli ve İzmir'i kapsayan toplam 11 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 17 zanlı, ifade işlemleri için Diyarbakır’a getirildi.

Adli süreç ve verilen kararlar

Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 10’u, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz müdahale suçlarından tutuklanırken; 6 kişi hakkında adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı uygulandı. Geri kalan 1 şüphelinin işlemleri ise Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından ikmalen devam ediyor. Siber polis yetkilileri, internet üzerinden gelen sahte kredi tekliflerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.